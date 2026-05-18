C’est encore une mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour les joueurs PlayStation : après la PS5 le mois dernier, c’est maintenant au tour du PS Plus d’augmenter ses prix.

C’est décidément une sale période pour les joueurs PlayStation. Tandis que Xbox a récemment joué la carte de l’apaisement auprès de sa communauté en réduisant les prix de son Xbox Game Pass, Sony, de son côté, continue de s’engouffrer dans la direction opposée en augmentant l’ensemble de ses tarifs dès que l’occasion se présente. Après la dernière inflation entrée en vigueur début avril pour la PS5, la PS5 Pro et le PS Portal, c’est donc désormais au tour du PS Plus d’être victime d’une nouvelle hausse de prix.

Après la PS5, le PS Plus augmente lui aussi ses prix

L’information est tombée il y a tout juste quelques minutes sur les réseaux sociaux officiels de la firme : à compter du 20 mai 2026, les nouveaux abonnés au PS Plus Essential devront en effet s’acquitter de la somme de 9.99€ pour un abonnement d’un mois, et de 27.99€ pour un abonnement de 3 mois. Cela représente une hausse de 1€ dans le premier cas, et de 3€ dans le second, en sachant qu’aucun commentaire n’a été fait par PlayStation concernant une potentielle hausse pour un abonnement de 12 mois.

Pas plus que pour les autres paliers du PS Plus d’ailleurs, qui semblent à première vue ne pas être impactés par cette nouvelle inflation. Précisons toutefois que cette augmentation s’appliquera uniquement pour les nouveaux clients, ou pour les abonnés dont l’abonnement est modifié et/ou arrive à expiration. Pour les autres, le tarif restera inchangé tout au long de la validité de l’abonnement en cours, à moins que vous n’habitiez en Turquie ou en Inde. Auquel cas, la hausse du PS Plus s’appliquera quand même d’ici deux jours.

Voilà qui limite légèrement la casse, donc, même s’il s’agit encore assurément d’une pilule difficile à avaler pour les joueurs. D’autant plus que contrairement à Nintendo récemment, qui a prévenu les joueurs quatre mois à l’avance de l’augmentation à venir pour la Nintendo Switch 2, PlayStation tend une nouvelle fois à mettre sa communauté devant le fait accompli. En plus de rester vague quant au sort des formules Extra et Premium dans l’immédiat. Espérons donc que ces dernières ne seront pas également touchées pour éviter toute mauvaise surprise supplémentaire.

Source : PlayStation