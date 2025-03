Les Mégas Promos de mars continuent de battre leur plein sur le PlayStation Store. L’ensemble des joueurs peut encore profiter d'une myriade de remises sur des milliers de jeux divers et variés allant de licences emblématiques aux indépendants immanquables. De temps à autre en revanche, Sony aime bien récompenser les membres du PS Plus pour leur fidélité en leur donnant un avant-goût des plus grosses promos du PS Store en avant-première.

Ce sera donc le cas avec les soldes printanières de la boutique. Dès maintenant et jusqu’au 26 mars à 1h59 du matin, heure française, l’ensemble des abonnés au PS Plus peut d’ores et déjà acheter quelques têtes d’affiche de ces prochaines promos avant tout le monde. Ce sont pour l’heure près de 200 jeux PS5 et PS4 ainsi que leurs DLC qui sont à prix cassé avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -90%.

On retrouve dans le lot de ces soldes de printemps un peu de tout. Des RPG avec FF7 Rebirth, FF16 ou même The Witcher 3 dans sa version complète à moins de 10€, des classiques avec Red Dead Redemption et sa suite, du monde ouvert avec notamment Star Wars Outlaws et bien plus encore. Voici sans plus attendre toutes les réductions PlayStation Store actuellement disponibles pour les abonnés PS Plus, classées par prix et ordre alphabétique.

Les meilleures promos pour les abonnés PS Plus

Assassin's Creed® Mirage - Master Assassin Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Dead Island 2 Ultimate Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition numérique Deluxe : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition : 38,49€ au lieu de 54,99€ (-30%)

FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les Sims™ 4 Collection Rêve de décorateur : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Lies of P : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

NHL 25 Édition de luxe : 32,99€ au lieu de 109,99€ (-70%)

Nine Sols PS4 & PS5 : 23,19€ au lieu de 28,99€ (-20%)

OCTOPATH TRAVELER PS4&PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Red Dead Redemption : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sea of Thieves : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Star Wars Outlaws : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

The Crew Motorfest : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

TopSpin 2K25 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Les jeux PlayStation à moins de 20€

Dead Space : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

DiRT Rally 2.0 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gotham Knights : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grounded PS4® & PS5® : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Guilty Gear -Strive- PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Immortals of Aveum™ : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Legend of Mana : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker Édition Galactique : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Les Sims™ 4 À la fac (et autres DLC à ce prix): 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Mafia: Trilogy : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Sims Collection Chiens et Chats + Premier animal de compagnie: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Steelrising - Bastille Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Welcome to ParadiZe : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

Assetto Corsa Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Batman: Collection Arkham : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Battlefield™ 2042 sur PS5 : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Eiyuden Chronicle: Rising : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Ghostrunner 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Harry Potter: Champions de Quidditch PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Lara Croft and the Temple of Osiris & Passe saisonnier : 4,34€ au lieu de 28,99€ (-85%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Les Sims™ 4 Kit d'Objets (plusieurs dispos) : 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Pack Unravel Yarny : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

STAR WARS™ Battlefront™ Édition Ultime : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Thief: Master Thief Edition : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Source : PlayStation Store