Une nouvelle vague de promos est disponible sur le PlayStation Store. Les membres du PS Plus auront le droit à la primeur de ces réductions avant qu'elles ne soient accessibles pour tout le monde.

En plus des trois jeux gratuits mensuels offerts à l’ensemble des membres du service, l’abonnement PS Plus permet également de profiter de promotions exclusives. Lors des opérations commerciales sur le PlayStation Store, les abonnés peuvent donc profiter de réductions supplémentaires, mais il arrive de temps à autre que Sony aille un peu plus loin dans sa démarche. C’est notamment le cas avec les « Promos du début du printemps », qui seront officiellement lancées dans quelques jours. Cependant les abonnés PS Plus peuvent profiter en avant-première d’un avant-goût de ces nouvelles promos. Plus de 240 jeux, DLC et autres Season Pass sont d’ores et déjà disponibles à prix cassé pour les abonnés.

On retrouve parmi eux des titres récents, comme Assassin’s Creed Shadows, Battlefield 6, Code Vein 2, Dying Light: The Beast ou encore Call of Duty Black Ops 7 pour ne citer qu’eux. Comme souvent, ces promos pour l’instant réservées aux membres du PS Plus peuvent grimper jusqu’à -90%. Vous avez jusqu’au 25 mars à 1h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes. Passée cette date, les « Promos du début du printemps » devraient être accessibles pour tout le monde, avec des milliers d’offres à la clé.

Les meilleures promos pour les abonnés PS Plus

Anno 117 : Pax Romana Gold Edition : 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%)

Assassin’s Creed Shadows : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla - Édition Complete : 34,99€ au lieu de 139,99€ (-75%)

Battlefield 6 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Call of Duty Black Ops 7 - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

CODE VEIN II : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Destiny 2 : Année de la Prophétie - Édition Ultimate : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Diablo® IV - Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DOOM: The Dark Ages Premium Edition : 36,29€ au lieu de 109,99€ (-67%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dying Light: The Beast : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Édition Deluxe WUCHANG: Fallen Feathers : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

F1 25 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Fallout 4: Anniversary Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Forza Horizon 5 Standard Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Sonic Racing: CrossWorlds PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Split Fiction : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Star Wars Outlaws Ultimate Edition : 41,99€ au lieu de 139,99€ (-70%)

Styx: Master of Stealth Collection : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn Premium Edition : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 2-Year Anniversary Edition : 64,99€ au lieu de 129,99€ (-50%)

Les promos PlayStation Store à moins de 30€

Age of Empires IV: Anniversary Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Dragon Age™: The Veilguard : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

EA SPORTS FC™ 26 Édition Standard pour PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Édition D'entre les Cendres - Avatar: Frontiers of Pandora™ : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

ELDEN RING NIGHTREIGN : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Hell is Us : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

MySims™ : Collection cosy : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

NHL 26 Édition Standard pour PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

TEKKEN 8 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

TopSpin 2K25 Édition Grand Chelem® : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 20€

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Dead Space : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

EA SPORTS™ College Football 26 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Gears of War: Reloaded : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

MIO: Memories in Orbit : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

PATAPON 1+2 REPLAY : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Ravenswatch : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Sea of Thieves : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

SHINOBI: Art of Vengeance PS4 et PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Sims 4 Packs d'extensions divers : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SnowRunner : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Test Drive Unlimited Solar Crown - Silver Streets Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Les promos PS Plus à moins de 10€

A Way Out : 5,39€ au lieu de 29,99€ (-82%)

Assetto Corsa : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Bloodstained: Ritual of the Night : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Gotham Knights : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

King's Bounty II : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Nobody Wants to Die : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Red Faction II : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Les jeux PlayStation à moins de 5€

Agony : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Homefront®: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Metro Exodus : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Metro: Last Light Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

The Chant : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

This War of Mine: The Little Ones : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Source : Soldes PlayStation Store