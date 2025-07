Si vous avez suivi l’actualité, alors vous n’êtes pas sans savoir que le PS Plus a fêté ce mois-ci ses 15 ans. Et PlayStation avait tout prévu pour marquer le coup. Line-up plus fort que n’importe quel de ces derniers mois, surtout avec les formules Extra & Premium, tournois et autres joyeusetés ont animé juillet. C’était sans compter sur les habituelles promos en avant-première, réservées à l’ensemble des membres de son service. Jusqu’au 16 juillet à 0h59, heure française, ils peuvent ainsi profiter de réductions pouvant grimper jusqu’à -90% sur des jeux divers et variés.

Parmi les ces promos exclusives, pour l’instant, aux abonnés du PS Plus, on retrouve parmi eux des jeux récents comme des incontournables, à l’instar d’Assassin’s Creed Shadows, Elden Ring, FF7 Rebirth, Forza Horizon 5 ou encore le dernier jeu Indiana Jones. Il y en a pour les tous goûts et surtout pour tous les budgets. Voici un récapitulatif de l’accès anticipé des « Super Promos de l’été » réservé aux membres du PS Plus.

Les meilleures promos réservées aux abonnés PS Plus

Age of Empires II: Definitive Edition Premium Edition : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Assassin’s Creed Shadows : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Atomic Heart - Premium Edition (PS4 & PS5) : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Dragon Age™: The Veilguard : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

DRAGON BALL: Sparking! ZERO : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Expeditions: A MudRunner Game - Supreme Edition (PS4 & PS5) : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

FINAL FANTASY I–VI Bundle : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH Édition numérique Deluxe : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Forza Horizon 5 Premium Edition : 74,99€ au lieu de 99,99€ (-25%)

Indiana Jones et le Cercle Ancien : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition PS4 & PS5 : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)

PGA TOUR 2K25 : 50,24€ au lieu de 74,99€ (-33%)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - PS4&PS5: 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

SILENT HILL 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Star Wars Outlaws : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : 43,99€ au lieu de 54,99€ (-20%)

WWE 2K25 Édition Deadman : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Les jeux PlayStation à moins de 30€

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Mirage - Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

NEO: The World Ends with You : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Red Dead Redemption : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

SaGa Frontier 2 Remastered PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

TEKKEN 8 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

TopSpin 2K25 Édition Grand Chelem® : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Dead Space : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

EA SPORTS FC™ 25 Édition Standard pour PS4 et PS5 : 16,79€ au lieu de 79,99€ (-79%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

FOR HONOR – Édition Ultimate : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Ghostwire: Tokyo : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5): 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Insurgency: Sandstorm [PS4 & PS5] : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker Édition Galactique : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

NBA 2K25 Edition All Star : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sea of Thieves : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sims 4 Pack d'extension : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les promos PS Store à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Back 4 Blood : Édition Ultimate PS4 & PS5 : 10,99€ au lieu de 109,99€ (-90%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Destiny 2 : La Forme Finale : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Gotham Knights : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Immortals of Aveum™ Édition Deluxe : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

LEGO 2K Drive : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Les Sims packs de jeu: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Marvel's Midnight Suns : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Red Dead Online: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Unknown 9: Awakening : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les promos PS Plus à moins de 10€

Battlefield™ 2042 sur PS4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Bulletstorm:Full Clip Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ghostrunner 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Harry Potter: Champions de Quidditch PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mafia: Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Nobody Wants to Die : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Pack Metro Saga : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Saints Row PS4&PS5 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tales of Kenzera™: ZAU : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 & PS5) : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Source : PlayStation Store