A l'occasion des Days of Play 2026, les abonnements PS Plus sont actuellement en promo sur le PS Store, voici comment s'abonner en faisant des belles économies.

Les Days of Play 2026 ont officiellement commencé depuis ce 27 mai et auront cours jusqu'au 10 juin 2026 à 23h59, heure locale. Pendant deux semaines, les joueurs peuvent ainsi profiter de nombreuses promos sur des consoles, manettes, écouteurs, jeux physiques comme numériques via le PlayStation Store. Même son de cloche s'agissant du PS Plus, qui profite également de réductions au niveau des formules annuelles de chaque palier. Voici plus en détail les promotions en lice, et comment en profiter tout en faisant des économies supplémentaires.

De grosses promotions sur le PS Plus pour marquer les Days of Play 2026

Comme chaque année, de nombreux joueurs peuvent ainsi profiter des Days of Play 2026 pour renouveler leur abonnement PS Plus, en reprendre un, ou passer à une formule supérieure. Rares sont les moments où PlayStation brade réellement le prix de ses divers abonnements, ce qui en fait une occasion d'autant plus rare. Il y a cependant des conditions qui vont avec ces promotions exceptionnelles. Ceux qui n’ont pas de compte PS Plus actif pourront ainsi profiter de promos pouvant grimper jusqu’à 30% sur les différentes formules de 12 mois. Même son de cloche pour ceux qui voudraient passer à l’offre supérieure (Extra ou Premium).

Certains qui ont un abonnement PS Plus Essential (ou supérieur) qui s’épuisera prochainement peuvent cela dit profiter des promotions des Days of Play 2026 pour étendre leur souscription d’une année supplémentaire. Là encore les taux de remise varient, sans doute en fonction de l’ancienneté. On vous invite donc à vérifier directement sur le site officiel de PlayStation si vous êtes éligible.

De manière globale, les promotions actuellement en vigueur sur les différents paliers du PS Plus sont les suivantes :

Essential : abonnement de 12 mois à -20%, passant de 71,99 à 57,99 euros

Extra : abonnement de 12 mois à -25%, passant de 125,99 à 94,99 euros

Premium : abonnement de 12 mois à -33%, passant de 151,99 euros à 101,83 euros

Comment acheter son abonnement en faisant des économies supplémentaires

Comme chaque année, il est possible de faire des économies supplémentaires en combinaison avec les promotions PS Plus en vigueur à l'occasion des Days of Play 2026. Pour cela, il faut passer par des cartes PSN en promotion via différents sites. On vous conseille d’ailleurs ne pas hésiter à renouveler votre abonnement sur plusieurs années, avant qu'il ne prenne l'envie à Sony d'augmenter encore le prix des abonnements après la récente hausse. Voici en tout cas la marche à suivre pour obtenir ou renouveler votre abonnement PS encore moins cher :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN sur Eneba et ajoutez un code chez le revendeur le moins cher.

Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

Achetez autant d'abonnement PS Plus que souhaité

Les stocks étant limités, on vous conseille de ne pas trop tarder. Comme d’habitude, l’offre est valable en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Algérie et Tunisie. On rappelle que les prix peuvent varier d’un vendeur à l’autre et peuvent changer une fois l’article publié. Voici d’autres promos sur les cartes PSN pour acheter vos abonnements PS Plus moins chers :