A l’occasion du Black Friday, Sony casse exceptionnellement le prix des abonnements au PS Plus. Attention il ne reste que quelques jours pour en profiter. Et pour les plus malins, il existe une astuce pour faire encore baisser la facture.

Comme chaque année, PlayStation profite du Black Friday pour dégainer une avalanche de promotions sur le PS Store. En tout, il y a plus de 4000 jeux PS5 et PS4 à prix cassés pendant quelques jours, dont plusieurs sorties marquantes de 2026. Mais les habitués le savent bien, au-delà des bonnes affaires, cette période est surtout idéale pour faire le plein de PS Plus ou s’abonner de nouveau après une pause à moindre coût. Cette année encore, toutes les formules du PlayStation Plus profitent de réductions, sachant qu’il existe une astuce pour économiser davantage.

L’horloge tourne. Jusqu’au 30 novembre 2026, les joueurs peuvent ainsi acheter leur abonnement PlayStation Plus moins cher, grâce aux promos du Black Friday sur le PS Store. Et après les augmentations de prix successives de ces dernières années, il n’y a plus de petites économies. Comme toujours, le PS Plus Premium profite de la plus grosse offre, avec une réduction de 33%, contre 25% sur l’offre Extra et 20% sur le PlayStation Plus Essential, la formule classique. Malheureusement pour les abonnés actuels, ces promotions s’appliquent surtout à ceux qui n’ont pas de souscription en cours, Sony appliquant cela au cas par cas pour chaque abonné. Il existe cependant une astuce pour faire baisser le tarif des abonnements davantage.

Puisque ces promos PS Plus sont disponibles directement sur le PlayStation Store, il est possible de cumuler ces réductions du Black Friday avec celles sur les cartes PSN. En prenant par exemple les tarifs appliqués sur Instant Gaming, à l’heure où ces lignes sont écrites, cela permet d’avoir les prix suivants :

PS Plus Essential d’un an + 17,6€ de carte PSN à 75,19€ au lieu de 80€

Un an de PlayStation Plus Extra à 93,99€ au lieu de 125,99€

PS Plus Premium d’un an +11,25€ de crédit PSN à 113,08€ au lieu de 150€

Grille des prix appliqués pour les non abonnés ©Gameblog

Où acheter ses cartes PSN moins cher ?

Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour acheter votre abonnement PS Plus moins cher à l’occasion du Black Friday. Rappelons une dernière fois que les offres de Sony prendront fin le 30 novembre. D’ici là, voici les meilleures offres pour les cartes PSN :