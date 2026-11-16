Suite aux augmentations de prix successives, les abonnés, ou ceux qui souhaitent le devenir, guettent la moindre promotion pour acheter un abonnement PS Plus moins cher. Justement, Sony vient de lancer ses promos pour le Black Friday.

Si les promotions durent désormais tout le mois, le Black Friday approche à grands pas, accompagné de son lot d’offres alléchantes. Comme nombre de ses camarades, Sony a décidé de prendre un peu d’avance en annonçant ses propres bons plans pour l’occasion. Et comme chaque année, les abonnés PS Plus, et ceux qui prévoient de le (re)devenir peuvent profiter de belles remises sur les abonnements. Toutes les formules sont en effet en promo lors du Black Friday, et on vous donne l’astuce parfaite pour faire encore plus d’économies.

Le PS Plus déjà en promo sur le PS Store

Jusqu’au 30 novembre 2026, les joueurs PS5 et PS4 peuvent ainsi profiter de réductions sur l’ensemble des abonnements PlayStation Plus, via le PS Store. Sony a en effet dévoilé sa liste de promos annuelle, avec une offre particulièrement attractive pour son service, surtout après les augmentations de prix successives. L’abonnement d’un an au PS Plus Essential profite ainsi d’une réduction de 20%. Comme toujours, les joueurs optant pour les formules PlayStation Plus Extra et Premium verront également leur abonnement réduit de 25% et 33% respectivement. Comme toujours, les promos PS Plus s’appliquent avant tout aux personnes non abonnées. Celles et ceux qui ont déjà un abonnement actif pourront simplement profiter d’une remise en cas de passage à une formule supérieure et ce, uniquement pour les jours restants de leur abonnement.

Concrètement, un an d’abonnement au PS Plus Essential coûte 57,59€, contre 71,99€ habituellement. Pour les nouveaux abonnés qui choisiraient ensuite de passer à un niveau supérieur, cela se traduira par des prix comme 94,49€ pour le PlayStation Plus Extra (au lieu de 125,99€) ou 101,83€ pour le Premium (au lieu de 151,99€). Il existe cependant une astuce permettant de faire baisser ces prix un peu plus. Puisque ces promotions du PS Plus sont disponibles directement sur le PS Store, il est ainsi possible de cumuler ces offres du Black Friday avec les réductions sur les cartes PSN. Actuellement, des revendeurs comme Instant Gaming ou Eneba n’ont pas encore lancé de promotions plus attractives, mais vous pouvez déjà profiter d’une remise d’au moins 5% en rechargeant votre solde PSN via l’une de ces plateformes.

Où acheter ses cartes PSN moins cher ?

Source : PS Store