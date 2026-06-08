L’horloge tourne. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour acheter le PS Plus moins cher avant la fin des promos des Days of Play 2026, qui interviennent seulement quelques semaines après la nouvelle hausse des prix.

Les Days of Play 2026 se poursuivent jusqu'au 10 juin 2026 à 23h59. D’ici là, les joueurs peuvent toujours profiter de nombreuses réductions sur les manettes, accessoires, jeux physiques comme numériques via le PlayStation Store, mais aussi récupérer quelques cadeaux, avec ou sans abonnement. Fidèle à ses habitudes, le constructeur brade également le prix des différentes formules du PS Plus à cette occasion. Une promotion qui intervient seulement quelques semaines après l’annonce d’une nouvelle hausse tarifaire du service. L’opération est donc d’autant plus intéressante pour les membres du service, qui en profitent généralement pour prolonger leur abonnement de quelques années, avant les futures augmentations de prix. Il est d’ailleurs possible de faire réduire la facture davantage pendant l’événement grâce à une petite astuce pour acheter son PS Plus encore moins cher.

Dernières heures pour acheter son abonnement. Jusqu’au 10 juin 2026, PlayStation propose une jolie ristourne sur ses différentes offres d’abonnement. Les nouveaux abonnés (ou ceux qui n’ont plus un PS Plus actif), peuvent donc économiser jusqu'à 30% sur les abonnements de 12 mois. Comme toujours, ceux ayant déjà souscrit au service profitent également de réductions variables en passant à la formule supérieure. L’occasion, donc, de prolonger son abonnement au PS Plus avant la prochaine, et désormais inévitable, hausse de prix. Mais puisque ces promotions sont disponibles directement sur le PS Store, il est possible de payer son PS Plus encore moins cher. C’est une nouvelle fois du côté des revendeurs comme Instant Gaming et Eneba qu’il faut se tourner.

En achetant des cartes PSN en solde sur ces plateformes, il est ainsi possible de profiter d’une remise. Et vu le prix désormais d’un abonnement annuel, comme trimestriel, il n’y a plus de petites économies. D’autant que l’astuce permet d’avoir quelques crédits PS Store en supplément qui peuvent être utilisés pour acheter de nouveaux jeux, ou qui peuvent être conservés précieusement jusqu’à la prochaine promo. En outre l’offre pour acheter le PS Plus moins cher donnerait :

PlayStation Plus Essential + 22€ de bon d’achat à 75.99 € au lieu de 80€

à 75.99 € au lieu de 80€ PS Plus Extra + 5€ de bon d’achat à 94,99€ au lieu de 100€

à 94,99€ au lieu de 100€ Premium + 118€ de crédit PSN à 114.08€ au lieu de 120€

Voici toutes les offres disponibles sur les cartes PSN afin d'acheter votre abonnement PS Plus à prix plus doux :