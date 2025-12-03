Tic, tac. Il ne reste plus beaucoup de temps pour acheter son PS Plus considérablement moins cher avant la fin des promos du Black Friday et les éventuelles augmentations de prix de 2026.

Le Black Friday et ses réductions de folie, c’est fini, sauf du côté de Sony. L’éditeur prolonge ses soldes encore un peu, notamment pour le PS Plus. Chaque année, la période du vendredi noir est celle à ne pas manquer pour s’abonner ou renouveler son abonnement. En effet, rares sont les occasions où l’éditeur japonais propose des réductions sur son service, mais cette année, des rabais allant jusqu’à -33% sont encore disponibles pour les joueuses et joueurs PS5 et PS4. Et comme la tendance est à la hausse dans l’industrie, il y a de fortes chances que les prix du PS Plus augmentent dès 2026. Autrement dit, mieux vaut anticiper et profiter de cette offre pour prolonger son abonnement de quelques années avant qu’il ne devienne plus cher. Et comme on est sympas, on vous révèle une petite astuce pour acheter votre abonnement PS Plus encore moins cher.

L’heure tourne. Jusqu’au 5 décembre 2025, PlayStation brade ainsi ses différents abonnements. Les nouveaux abonnés (ou ceux qui n’ont plus d’abonnement actif) peuvent ainsi économiser jusqu’à 33% sur les abonnements de 12 mois. Ceux qui ont déjà souscrit au service peuvent également profiter de réductions variables en passant à une formule supérieure. Autant dire que chaque année, les abonnés en profitent pour prolonger leur abonnement sur plusieurs années, surtout en raison des hausses de prix annuelles. Mais il existe une astuce pour faire baisser encore plus le prix du PS Plus.

Ces promotions sont en effet disponibles directement sur le PS Store, passage obligatoire pour acheter son abonnement. Il est ainsi possible de cumuler les offres du Black Friday avec des réductions sur les cartes PSN, pour bénéficier d’une double remise. Bien que des revendeurs comme Instant Gaming ou Eneba aient été moins généreux cette année, il est tout de même possible de profiter d’un rabais d’au moins 5% en rechargeant votre solde PSN via l’une de ces plateformes. Et dans l’économie actuelle, vu le prix d’un abonnement annuel au PS Plus, ce n’est pas négligeable. D’autant plus que finirez ensuite avec des crédits PS Store à utiliser dans des jeux ou à garder précieusement jusqu'à la prochaine promo. En outre cela donnerait :

PlayStation Plus Extra +4,5€ de bon d'achat à 94,99€ au lieu de 125,99€

à 94,99€ au lieu de 125,99€ PS Plus Premium + 17€ de crédits PSN à 113,98€ au lieu de 151,99€ (en prenant une carte de 100€ et une de 20€)

Voici toutes les offres disponibles sur les cartes PSN afin d'acheter votre abonnement PS Plus à prix plus doux :