Ça semble désormais une fatalité, les abonnements PS Plus risquent d’augmenter leurs prix très prochainement. Ces derniers jours, Sony a réévalué à la hausse les tarifs de ses différentes offres sur plusieurs territoires. Au départ, seuls les pays d’Amérique latine étaient concernés, avant que le Canada ne subisse à son tour cette augmentation. Un marché qui reste donc important pour la firme, et si les États-Unis et l’Europe sont pour l’instant épargnés cela ne devrait pas durer longtemps. Il est alors encore temps de se préparer à l’inévitable et une nouvelle promo sur le PS Plus tombe justement à pic.

Un promo avant l'éventuelle hausse des prix du PS Plus

Et si après Netflix c’était au tour de PlayStation de gonfler les prix de ses abonnements. Les possibilités sont grandes, très grandes, au regard de l’actualité récente du géant japonais. C’est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête des abonnés français, et comme dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. En vue d’une augmentation de prix du PS Plus, on ne peut que trop vous conseiller de vous préparer en renouvelant par avance votre abonnement. Et ça tombe bien, car vous pouvez l’acheter pour moins cher en ce long weekend de Pâques.

C’est encore du côté d’Eneba qu’il faut se tourner. Le site vient de lancer une promo sur les cartes PSN, ça pourrait vite partir vu le contexte. Actuellement, les cartes de 100€ reviennent à 83,99€ jusqu’au 22 avril 2025 à 13h, heure française. En résumé cela donne :

PS Plus Premium + 48€ de PSN à 167,98€ au lieu de 200€

à 167,98€ au lieu de 200€ PlayStation Plus Extra + 74€ de PSN à 167,98€ au lieu de 200€

à 167,98€ au lieu de 200€ PS Plus Essential + 12€ de PSN à 83,99€ au lieu de 100€

Certes, on a vu mieux comme promo, mais si on considère le timing, difficile de se plaindre. Comme toujours, on vous recommande de cumuler les cartes PSN pour renouveler votre abonnement sur quelques années faute de mieux avant l’inévitable augmentation des prix du PS Plus. On rappelle si besoin est que le crédit est conservé et peut être utilisé à n’importe quel moment et comme bon vous semble une fois que la carte est validée sur votre compte. Pour profiter de cette promo, voici la marche à suivre.

Rendez-vous sur la page des cartes PSN à 100€ et ajoutez un code chez le revendeur le moins cher.

Allez dans le panier et utilisez le code promo « PSNFR100 » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

» dans la case adéquate (en jaune sur mobile) Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

Achetez autant d'abonnement PS Plus que souhaité

Les stocks étant limités, on vous conseille de ne pas trop tarder. L'offre est valable en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Algérie et Tunisie. On rappelle que les prix peuvent varier d’un vendeur à l’autre et peuvent changer une fois l’article publié. Si jamais la promo PS Plus n’est plus disponible au moment où vous consultez cet article, vous pouvez également tenter votre chance chez Instant Gaming :