Les promos sur le PlayStation Plus ne sont pas monnaie courante. Il y a bien quelques astuces pour l’acheter un peu moins cher, mais après ce nouveau leak, on vous conseille d’attendre un peu.

Septembre 2023, Sony prenait tous les abonnés de court en augmentant significativement le prix de ses différentes formules du PS Plus. Une hausse pouvant grimper jusqu’à presque 30% selon les offres et qui encore aujourd’hui a du mal à passer. Jouer sur PS5 sans abonnement, nécessaire pour le multi et le jeu en ligne, c’est en effet aujourd’hui compliqué. Alors les joueurs sont constamment à l'affût de promotions, généralement non officielles grâce à des cartes PSN moins chères qu’à l’accoutumée. Mais attention si vous devez renouveler votre abonnement PS Plus prochainement, on vous conseille d'attendre un peu. Explications.

Bientôt des promos officielles sur le PS Plus

Chaque année, Sony lance une opération commerciale à grande échelle : ses Days of Play. Un événement qui fait la part belle aux promotions sur l’ensemble des verticales PlayStation. Manettes, jeux, casques, consoles, pendant une période donnée, tout est en réduction sur le PSDirect et chez certains revendeurs partenaires. Selon notre leaker national Billbil-kun, le constructeur japonais reconduira bien l’opération cette année. Les Days of Play 2024 débuteraient alors à partir du mercredi 29 mai 2024 et dureraient une dizaine de jours. Côté matériel, l’éditeur devrait proposer les offres suivantes :

50€ de réduction sur les PS5 Slim

100€ de réduction sur le PSVR2

Toutes les manettes PS5 à 49,99€

Et comme pour l’édition précédente, le PS Plus serait enfin officiellement en promo pour l’occasion. On devrait retrouver la fameuse remise immédiate de -25% pour l’ensemble des formules, que vous soyez déjà abonnés ou non. Autant dire que ce sera le moment parfait pour renouveler votre PS Plus et ce sur plusieurs années. En amont des promos des Days of Play, une autre offre va vous permettre de l’acheter encore moins cher.

Les promos sur le PS Plus des Days of Play 2023 ©PlayStation

Eneba propose actuellement des cartes PSN en réduction: le bon de 50€ passe à 40,48€. Ces codes à rentrer dans votre compte PlayStation sont alors moins chers qu’à l’accoutumée et peuvent donc se cumuler avec les promotions PS Plus de Sony à venir. On ne trouvera pas mieux comme bon plan avant un moment, alors autant anticiper et préparer son portefeuille PSN pour le grand jour, sachant que les codes crédités sur votre compte sont conservés à vie. Mieux vaut ne pas trop tarder si vous souhaitez pouvoir optimiser au mieux les promos des Days of Play, puisque l’offre sur les cartes expirera le 24 mai à 13h. Elles seront très certainement remplacées par les promos du week-end et nous ne manquerons pas de mettre l’article à jour évidemment.

Envie d’en profiter ? Rien de plus simple, vous avez juste à suivre la procédure suivante. Notez que les prix indiqués dans l'article se basent sur l'offre la moins chère au moment où nous écrivons ces lignes.