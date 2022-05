Fin du suspense. Sony vient enfin de dévoiler la liste des jeux PS1, PS2, PS3 et PSP qui seront disponibles au lancement des nouvelles formules du PS Plus.

Ça y est, on connaît enfin la liste des jeux « classiques » qui viendront garnir les offres du PS Plus Premium et Deluxe. Les abonnés qui sélectionneront ces deux formules pourront profiter d’un catalogue de titres « rétros », allant de la PS1 à la PS3, qui était jusque-là encore tenu secret. Sony vient enfin d’en révéler le contenu. Et oui, il y a bien Syphon Filter dans le lot.

PS Plus Premium : tout savoir sur les jeux PS1, PS2, PSP et PS3

On va faire des déçus tout de suite, il y a de fortes chances que le jeu préféré de votre enfance ou adolescence soit aux abonnés absents. Pour le lancement de ses nouvelles offres PS Plus, Sony s’est concentré sur une sélection de jeux triés sur le volet. Certains d’entre eux profiteront d’ailleurs d’une résolution et de frame rates améliorés par rapport à leur version d’origine. Concernant les jeux PS1 et PSP, les joueurs profiteront d’une nouvelle interface avec des menus permettant de sauvegarder leur partie à tout moment et même de rembobiner le jeu en pleine partie.

Quid de ceux qui ont déjà acheté en version digitale certains des titres de la sélection ? Pas besoin de repasser à la caisse ou d’avoir un abonnement PS Plus pour y jouer sur PS4 ou PS5. Il leur suffira d'aller sur le PS Store et de les télécharger gratuitement. Vous l’avez dans le mille, certains des classiques PlayStation seront disponibles à l’achat individuel, à un prix encore non précisé. Et sans plus attendre, le moment que vous attendiez tous, la liste des jeux rétro du PS Plus Premium. Notez que les jeux PS2 du lancement ne seront disponibles que dans leurs versions remasterisées, comme certains titres PS3.

Quelques minutes après l'annonce, certains joueurs ont déjà fait part de leur déception. Qu'ils se rassurent, de nouveaux jeux seront ajoutés chaque mois. Avec un peu de patience les jeux qu'ils estiment manquants arriveront certainement avec le temps.

Liste des jeux « classiques » du PS Plus Premium

Jeux PS1 & PSP

Ape Escape | Japan Studio, Original Playstation

Hot Shots Golf | Japan Studio, Original Playstation

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Jeux PS2 & PS3 remasterisés

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

Lego Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Jeux PS3 originaux (via streaming)

Les jeux dans leur version d'origine sera disponible en streaming. Comme pour le PS Now, les abonnés PS Plus Premium pourront profiter de ce catalogue sur leur PS4, PS5 et PC.