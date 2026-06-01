Le PS Plus Premium fête les Days of Play et propose plus de 40 nouveaux jeux jouables gratuitement, pour un total à plus de 200 jeux disponible en ce moment !
Le PS Plus Premium a toujours permis à ses abonnés de tester des jeux gratuitement grâce à de très nombreuses versions d'essai. Des gros blockbusters, aux jeux indépendants, ce sont plus d'une centaine de titres qui sont jouables sur PS5 ou PS4. Avec la Days of Play, le nombre de jeux a carrément explosé puisque plusieurs dizaines de titres ont rejoint la liste, dont de vraies pépites.
Une quarantaine de jeux de plus à tester avec le PS Plus Premium
Avec les Days of Play, ce sont donc plus de 40 jeux supplémentaires qui rejoignent la liste, principalement des jeux indépendants, mais pas que. Dans le lot on peut par exemple retrouver l'hilarant Baby Steps, un jeu d'adresse dans lequel on incarne un adulte planqué au fond de la cave de ses parents qui se retrouve transporté dans un curieux environnement, et doit s'en extirper. Le problème, c'est qu'il ne sait même plus marcher. Côté gameplay, on doit nous-même contrôler les membres du pauvre bougre, donnant parfois lieu à des situations très drôles.
Autre jeu à tester gratuitement grâce à votre abonnement au PS Plus Premium, le GOTY 2025 : Clair Obscur Expedition 33. Le RPG français qui a retourné le monde entier se laisse approcher gratuitement le temps des Days of Play. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir, c'est peut-être le moment. Le jeu vous embarque dans une histoire assez incroyable, aux commandes d'une expédition qui tentera de dénouer la malédiction de la Peintresse, une femme gigantesque qui peint un chiffre chaque année, faisant disparaître tous ceux qui ont le même âge.
Listes de tous les jeux disponibles en version d'essai gratuite avec le PlayStation Plus Premium
Vous pouvez également retrouver la liste complète directement sur le site officiel de PlayStation. Cette liste comprend également les titres ajoutés avec les Days of Play 2026 du 27 mai au 10 juin 2026.
35MM
7th Sector
A Plague Tale: Requiem
Absolute Tactics: Daughters of Mercy
Acre Crisis
AEW: Fight Forever
AFL 23
Age of Wonders 4
AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative
Alan Wake 2
Alaskan Road Truckers: Highway Edition
Arizona Sunshine® 2
Asterigos: Curse of the Stars
Astrea: Six-Sided Oracles
Baby Steps à tester gratuitement avec le PS Plus Premium
Backpack Hero
Baldur's Gate 3
BALL x PIT
Behind the Frame: The Finest Scenery
Biomutant PS4 & PS5
Bionic Bay
BIT.TRIP RERUNNER
Black Myth: Wukong
Black Skylands
BlazBlue Entropy Effect X
Bonfire Peaks
Borderlands®4
Breachers
Bright Lights of Svetlov
Buildest
Caligo
CARRION
Cartel Tycoon
CASE: Animatronics
Cash Cleaner Simulator
CATAN® - Console Edition PS4™ & PS5®
Chicken Assassin: Reloaded
Clair Obscur Expedition 33 à tester gratuitement avec le PS Plus Premium
Cobra Kai 2: Dojos Rising
Creepy Tale: Ingrid Penance
Creepy Tale: Some Other Place
Crown Wars: The Black Prince
Cryptmaster
Cubic Odyssey
CUSTOM MECH WARS
CyberTD
Cybertrash STATYX
DE-EXIT - Eternal Matters
Deadside
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
Death's Door
Deathless. The Hero Quest
Demeo
Desert Child
DNF Duel PS5
DOOM: The Dark Ages
Drill Core
Dusk Diver 2
Ed-0: Zombie Uprising
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Elemental War 2
Escape from Ever After
Eternal Exodus
Etherborn
Everafter Falls
EVERSPACE™ 2
Evil West
Exit the Gungeon
Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5)
F1® Manager 2023
Farlands Journey
Fear the Spotlight
Fell Seal: Arbiter's Mark
Firefighting Simulator: Ignite
Forgive Me Father 2
Fort Solis à tester gratuitement avec le PS Plus Premium
Fruit Mountain
Fruitbus
FULL METAL SCHOOLGIRL
Funko Fusion
Galaxy Kart
Gangs of Sherwood
GORN
Greyhill Incident
GRIME
Happy's Humble Burger Farm
Hellboy Web of Wyrd
Hillbilly Doomsday
HOT WHEELS UNLEASHED™ 2 - Turbocharged PS4 & PS5
House Flipper 2
Hunting Simulator 2
I Am Future: Cozy Apocalypse Survival
I, AI
Indiana Jones and the Great Circle
Is this Game Trying to Kill Me?
Jagged Alliance 3
Jurassic World Evolution 3
KarmaZoo
KILL IT WITH FIRE! 2
KILL KNIGHT
Kingdom Come: Deliverance II
LEGO® 2K Drive Cross-Gen Standard Edition
LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga PS4 & PS5
Life is Strange: Double Exposure
Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5
Lil' Guardsman
Little League World Series Baseball 2022
Lost Soul Aside™
Lumines Arise à tester gratuitement dans le PS Plus Premium
MADiSON
Mafia: The Old Country
Mandragora: Whispers of the Witch Tree
Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition
Matchpoint - Tennis Championships PS4 & PS5
MEGALAN 11
Metaphor: ReFantazio PS4 & PS5
Metro Awakening
Midnight Murder Club
MindsEye
Miraculous: Rise of the Sphinx
MLB® The Show™ 26
Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 PS4 & PS5
Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game
Mortisomem
Moss
Moss: Book II
Moss™
MOUTHOLE
Mr. Run and Jump
Murder Inc
Mutazione
My Friend Pedro
NBA 2K26 for PS5®
NHRA Championship Drag Racing: Speed For All
Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway
Nicktoons & The Dice of Destiny
Oddsparks - An Automation Adventure
Park Beyond
Pepper Grinder
PGA TOUR 2K23
Phoenix Point
Pixel Ripped 1978: An Atari Adventure
Possessor(s)
Potion Craft: Alchemist Simulator
Promise Mascot Agency
Punch Club 2: Fast Forward
Rabbit Raid
RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army PS4 & PS5
Relayer PS4 & PS5
Rhythm Sprout
RiMS Racing à tester gratuitement avec le PS Plus Premium
Rogue Waters
RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe
Rollerdrome
Ruinarch
Rust Console Edition
Scar-Lead Salvation
Serious Sam: Siberian Mayhem
Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5
Sid Meier's Civilization® VII
Sky of Destruction
Songs of Conquest
SONIC SUPERSTARS à tester gratuitement avec le PS Plus Premium
SONIC X SHADOW GENERATIONS PS4 & PS5
Sorry We're Closed
SpiderHeck
Starship Troopers: Extermination
Steelrising
Stellar Blade™
STELLATUM
Strategic Mind: Spirit of Liberty
Suicide Squad: Kill the Justice League
SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE
Survival: Fountain of Youth - Captain's Edition
Tactics Ogre: Reborn
Terraformers
The 7th Guest VR
The Callisto Protocol™ PS5
Cruel King and the Great Hero
The Darkside Detective
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
Devil Within: Satgat
The Last Shot
Lord of the Rings: Gollum™
The Messenger à tester gratuitement avec le PS Plus Premium
Metronomicon: Slay the Dance Floor
The Midnight Walk
The Stone of Madness
Talos Principle: Deluxe Edition
The Talos Principle: Reawakened
Tinykin
Townsmen VR
Transport Fever 2: Console Edition
Trek to Yomi
Tri6: Infinite
TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3
Umamusume: Pretty Derby – Party Dash
UNDERDOGS
Undisputed
Universe For Sale
UNRAILED!
Until Then
Upin & Ipin Universe PS4 & PS5
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
Vampire Survivors
Bloodlines™ 2
VARLET
Visions of Mana PS4 & PS5
VR Skater
Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters PS4 & PS5
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
Weedcraft Inc
Weird West: Definitive Edition
Werewolf: The Apocalypse — Purgatory
Whispering Willows
World of Outlaws: Dirt Racing à tester gratuitement avec le PS Plus Premium
Source : PS Plus Premium