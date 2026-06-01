Le PS Plus Premium fête les Days of Play et propose plus de 40 nouveaux jeux jouables gratuitement, pour un total à plus de 200 jeux disponible en ce moment !

Le PS Plus Premium a toujours permis à ses abonnés de tester des jeux gratuitement grâce à de très nombreuses versions d'essai. Des gros blockbusters, aux jeux indépendants, ce sont plus d'une centaine de titres qui sont jouables sur PS5 ou PS4. Avec la Days of Play, le nombre de jeux a carrément explosé puisque plusieurs dizaines de titres ont rejoint la liste, dont de vraies pépites.

Une quarantaine de jeux de plus à tester avec le PS Plus Premium

Avec les Days of Play, ce sont donc plus de 40 jeux supplémentaires qui rejoignent la liste, principalement des jeux indépendants, mais pas que. Dans le lot on peut par exemple retrouver l'hilarant Baby Steps, un jeu d'adresse dans lequel on incarne un adulte planqué au fond de la cave de ses parents qui se retrouve transporté dans un curieux environnement, et doit s'en extirper. Le problème, c'est qu'il ne sait même plus marcher. Côté gameplay, on doit nous-même contrôler les membres du pauvre bougre, donnant parfois lieu à des situations très drôles.

Autre jeu à tester gratuitement grâce à votre abonnement au PS Plus Premium, le GOTY 2025 : Clair Obscur Expedition 33. Le RPG français qui a retourné le monde entier se laisse approcher gratuitement le temps des Days of Play. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir, c'est peut-être le moment. Le jeu vous embarque dans une histoire assez incroyable, aux commandes d'une expédition qui tentera de dénouer la malédiction de la Peintresse, une femme gigantesque qui peint un chiffre chaque année, faisant disparaître tous ceux qui ont le même âge.

Listes de tous les jeux disponibles en version d'essai gratuite avec le PlayStation Plus Premium

Vous pouvez également retrouver la liste complète directement sur le site officiel de PlayStation. Cette liste comprend également les titres ajoutés avec les Days of Play 2026 du 27 mai au 10 juin 2026.

35MM

7th Sector

A Plague Tale: Requiem

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

Acre Crisis

AEW: Fight Forever

AFL 23

Age of Wonders 4

AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative

Alan Wake 2

Alaskan Road Truckers: Highway Edition

Arizona Sunshine® 2

Asterigos: Curse of the Stars

Astrea: Six-Sided Oracles

Baby Steps à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

Backpack Hero

Baldur's Gate 3

BALL x PIT

Behind the Frame: The Finest Scenery

Biomutant PS4 & PS5

Bionic Bay

BIT.TRIP RERUNNER

Black Myth: Wukong

Black Skylands

BlazBlue Entropy Effect X

Bonfire Peaks

Borderlands®4

Breachers

Bright Lights of Svetlov

Buildest

Caligo

CARRION

Cartel Tycoon

CASE: Animatronics

Cash Cleaner Simulator

CATAN® - Console Edition PS4™ & PS5®

Chicken Assassin: Reloaded

Clair Obscur Expedition 33 à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

Cobra Kai 2: Dojos Rising

Creepy Tale: Ingrid Penance

Creepy Tale: Some Other Place

Crown Wars: The Black Prince

Cryptmaster

Cubic Odyssey

CUSTOM MECH WARS

CyberTD

Cybertrash STATYX

DE-EXIT - Eternal Matters

Deadside

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

Death's Door

Deathless. The Hero Quest

Demeo

Desert Child

DNF Duel PS5

DOOM: The Dark Ages

Drill Core

Dusk Diver 2

Ed-0: Zombie Uprising

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Elemental War 2

Escape from Ever After

Eternal Exodus

Etherborn

Everafter Falls

EVERSPACE™ 2

Evil West

Exit the Gungeon

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5)

F1® Manager 2023

Farlands Journey

Fear the Spotlight

Fell Seal: Arbiter's Mark

Firefighting Simulator: Ignite

Forgive Me Father 2

Fort Solis à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

Fruit Mountain

Fruitbus

FULL METAL SCHOOLGIRL

Funko Fusion

Galaxy Kart

Gangs of Sherwood

GORN

Greyhill Incident

GRIME

Happy's Humble Burger Farm

Hellboy Web of Wyrd

Hillbilly Doomsday

HOT WHEELS UNLEASHED™ 2 - Turbocharged PS4 & PS5

House Flipper 2

Hunting Simulator 2

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival

I, AI

Indiana Jones and the Great Circle

Is this Game Trying to Kill Me?

Jagged Alliance 3

Jurassic World Evolution 3

KarmaZoo

KILL IT WITH FIRE! 2

KILL KNIGHT

Kingdom Come: Deliverance II

LEGO® 2K Drive Cross-Gen Standard Edition

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga PS4 & PS5

Life is Strange: Double Exposure

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5

Lil' Guardsman

Little League World Series Baseball 2022

Lost Soul Aside™

Lumines Arise à tester gratuitement dans le PS Plus Premium

MADiSON

Mafia: The Old Country

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition

Matchpoint - Tennis Championships PS4 & PS5

MEGALAN 11

Metaphor: ReFantazio PS4 & PS5

Metro Awakening

Midnight Murder Club

MindsEye

Miraculous: Rise of the Sphinx

MLB® The Show™ 26

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 PS4 & PS5

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game

Mortisomem

Moss

Moss: Book II

Moss™

MOUTHOLE

Mr. Run and Jump

Murder Inc

Mutazione

My Friend Pedro

NBA 2K26 for PS5®

NHRA Championship Drag Racing: Speed For All

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

Nicktoons & The Dice of Destiny

Oddsparks - An Automation Adventure

Park Beyond

Pepper Grinder

PGA TOUR 2K23

Phoenix Point

Pixel Ripped 1978: An Atari Adventure

Possessor(s)

Potion Craft: Alchemist Simulator

Promise Mascot Agency

Punch Club 2: Fast Forward

Rabbit Raid

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army PS4 & PS5

Relayer PS4 & PS5

Rhythm Sprout

RiMS Racing à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

Rogue Waters

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe

Rollerdrome

Ruinarch

Rust Console Edition

Scar-Lead Salvation

Serious Sam: Siberian Mayhem

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5

Sid Meier's Civilization® VII

Sky of Destruction

Songs of Conquest

SONIC SUPERSTARS à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

SONIC X SHADOW GENERATIONS PS4 & PS5

Sorry We're Closed

SpiderHeck

Starship Troopers: Extermination

Steelrising

Stellar Blade™

STELLATUM

Strategic Mind: Spirit of Liberty

Suicide Squad: Kill the Justice League

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE

Survival: Fountain of Youth - Captain's Edition

Tactics Ogre: Reborn

Terraformers

The 7th Guest VR

The Callisto Protocol™ PS5

Cruel King and the Great Hero

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Devil Within: Satgat

The Last Shot

Lord of the Rings: Gollum™

The Messenger à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

Metronomicon: Slay the Dance Floor

The Midnight Walk

The Stone of Madness

Talos Principle: Deluxe Edition

The Talos Principle: Reawakened

Tinykin

Townsmen VR

Transport Fever 2: Console Edition

Trek to Yomi

Tri6: Infinite

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3

Umamusume: Pretty Derby – Party Dash

UNDERDOGS

Undisputed

Universe For Sale

UNRAILED!

Until Then

Upin & Ipin Universe PS4 & PS5

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Vampire Survivors

Bloodlines™ 2

VARLET

Visions of Mana PS4 & PS5

VR Skater

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters PS4 & PS5

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Weedcraft Inc

Weird West: Definitive Edition

Werewolf: The Apocalypse — Purgatory

Whispering Willows

World of Outlaws: Dirt Racing à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

Source : PS Plus Premium