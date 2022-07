Les développeurs de la franchise de skate OlliOlli s'apprêtent à lancer leur tout nouveau jeu, Rollerdrome. Et il y aune double bonne nouvelle pour les abonnés PS Plus Premium.

Le studio Roll7 annoncé que leur future production Rollerdrome, prévu pour le 16 août 2022 sur PS5, PS4 et PC, serait dans le PS Plus Premium du mois prochain. Ce ne sera pas le jeu complet mais une démo via le programme de versions d'essai PS+. Si le titre trouve grâce aux yeux des abonnés, ces derniers pourront l'acheter ensuite avec une jolie réduction de 33% jusqu'au 29 août. Au lieu de 29,99€, il sera affiché à 19,79€.

Rollerdrome a un concept pour le moins original qui mélange deux genres qui n'ont rien à voir. Le roller et le shooter à la troisième personne.

Rollerdrome est un jeu solo d'action et de tir à la 3e personne qui offre une combinaison magistrale entre des combats frénétiques et une animation fluide pour vous faire ressentir l'action comme jamais auparavant. Triomphez avec style dans des combats spectaculaires et féroces où vous récupérez des points de vie en éliminant vos adversaires et des munitions en enchaînant les tricks et les grinds. Nous sommes en 2030. Dans un monde dominé par les grandes entreprises, la frontière entre la réalité et le spectacle s'efface, et la population se divertit en suivant les excès et la violence d'un nouveau sport de combat sauvage : le Rollerdrome. Avez-vous ce qu'il faut pour devenir le Champion de Rollerdrome et percer les mystères des vraies intentions de la corporation Matterhorn ?