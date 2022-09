Avec l'offre PS Plus Premium, les abonnés peuvent rejouer à des grands classiques PS1. Mais jusqu'à maintenant, les jeux « tournaient au ralenti ». Le tir est corrigé pour un premier titre avec cette nouvelle option.

Dans les nombreux avantages du PS Plus Premium, les abonnés peuvent profiter d'une sélection de l'incroyable ludothèque PS1. Et désormais, ce sera dans des conditions optimales.

L'option 60Hz pour les jeux PS1 du PS Plus Premium se déploie

Nos confrères de VGC sont porteurs d'une excellente nouvelle : l’option 60Hz pour les jeux PS1 classics du PS Plus Premium commence à apparaître. Et le premier à en bénéficier est un titre culte : Syphon Filter 2. Comme le montre leur capture ci-dessous, les abonnés pourront se rendre dans l'onglet « Changer de région ». Deux choix s'offrent alors à eux : la version PAL européenne en 50Hz ou la version NTSC américaine en 60Hz. Il est bien de voir que c'est une option et que les joueurs peuvent revenir en arrière à tout moment. Chaque changement nécessitera seulement un redémarrage de l'application.

Capture de VGC sur Syphon Filter 2

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les abonnés PS Plus Premium devraient être débarrassés du rendu immonde provoqué par un correctif instable et temporaire. En plus de cela, il ne faut pas oublier que les jeux PlayStation 1 classiques sont améliorés grâce à de multiples ajouts dont les trophées.

Quelles seront les prochains PS Classics en 60Hz ?

Et la suite ? Logiquement, voici les prochains jeux rétro PS1 qui devraient avoir cette option 60Hz :