Sony vient de donner une date ferme pour les nouvelles offres PlayStation Plus sur PS5 et PS4. C'est donc l'heure du grand récapitulatif des offres et de leurs avantages.

On y voit plus clair sur les plans de Sony Interactive Entertainment vis-à-vis de son service PlayStation Plus. Il sera bien lancé en juin prochain comme promis, et voici un résumé de ces nouvelles offres.

Le PS Plus Premium pour le mois de juin en France

Les nouvelles offres PS Plus seront activées à partir du 22 juin 2022 sur PS5 et PS4. Le territoire européen sera servi en dernier comme le montre le planning ci-dessous.

Marché asiatique (hors Japon) : disponible le 23 mai 2022

Japon : disponible le 1er juin 2022

Etats-Unis : disponible le 13 juin 2022

Europe : disponible le 22 juin 2022

Et au cas où vous nous lisez depuis l'étranger, sachez que l'accès aux jeux en cloud gaming sera étendu à de nouveaux pays.

De plus, nous allons proposer l’accès au streaming dans le cloud dans les pays suivants (portant à 30 le nombre total de pays ayant accès au streaming dans le cloud). Les marchés suivants disposeront également du palier Premium pour PlayStation Plus dès le lancement du service : Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Malte, Pologne, République de Chypre, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Offres et avantages des abonnements Essentiel, Extra et Premium

À compter du 22 juin 2022 donc, il va y avoir un gros chamboulement dans le PS Plus. Sauf pour ceux qui sont abonnés à l'année et qui sont très bien comme ça. Pour eux, le tarif n'augmente pas mais en contre-partie, les avantages n'évoluent pas non plus.

En revanche, à partir du deuxième (Extra) et troisième (Premium) paliers, il y a des nouveautés. Accès à des jeux PS Now en streaming ou en local, à des titres PS1/PS2/PS3 et PSP, ou encore versions d'essai de softs avant achat, autant d'arguments pour essayer de vous faire upgrader votre abonnement.

Résumé des bénéfices et prix des nouvelles offres PlayStation Plus :

PS+ Essentiel

Prix : 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an

Avantages : des jeux offerts chaque mois, des réductions exclusives, les sauvegardes dans le cloud et l'accès au multijoueur. Autrement dit, c'est le service tel qu'il est existe actuellement PS+ Extra

Prix : 13,99€ par mois / 39,99€ par trimestre / 99,99€ par an

Avantages : toute l'offre Essentiel + une sélection d'environ 400 titres PS5 et PS4 en provenance de PlayStation Studios et des tiers, jouables via le PS Now ou en local en les téléchargeant PS+ Premium

Prix : 16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an

Avantages : le combo Essentiel + Extra avec environ 340 jeux PS1, PS2, PS3 et PSP supplémentaires. Les softs PlayStation 3 sont visiblement limités au cloud, mais les titres PlayStation, PlayStation 2 et PlayStation Portable seront téléchargeables. Enfin, il y a des des versions d'essai de jeux pour les tester avant achat

Sony n'a pas encore communiqué sur la liste des jeux PS1, PS2, PS3 et PSP, mais on sait depuis ce matin que quatre titres Syphon Filter seront disponibles.