Les jeux du PS Plus Extra & Premium de mai 2026 n'ont pas encore été tous officialisés, mais on a déjà un nom. Alors que l'annonce devrait être faite aux alentour du 13 mai prochain, Sony a levé le voile sur l'un des jeux rétro qui intégrera prochainement le catalogue de la formule Premium. D'ailleurs ce n'est pas nouveau puisque le jeu a été mentionné lors du State of Play de février.

Un nouveau jeu culte arrive dans le PS Plus Premium en mai

Ce mois-ci, les joueurs PS5 abonnés au PS Plus Premium vont pouvoir (re)découvrir l'un des pionniers du shooter arcade. Time Crisis rejoindra en effet le catalogue ce mois-ci en tant que jeu classique. Sorti sur PS1, et développé par Bandai Namco, Time Crisis est un jeu de shoot totalement orienté arcade dans lequel on élimine des ennemis par paquet de 10 dans différents environnements tandis que les déplacements se font automatiquement.

En général, le scénario nous embarque dans une course contre la montre effrénée dans le but de sauver le monde d'une gigantesque menace. Une excuse pour décimer une armée de soldats à l'aide de dizaines d'armes différentes en faisant exploser au passage tout ce qui passera sous notre viseur. Une licence vraiment marquante pour toute une génération qui a sa place parmi les jeux classiques du PS Plus Premium.

Time Crisis va rejoindre le PS Plus Premium en mai 2026

Comme House of the Dead, Time Crisis est l'un des représentants du genre les plus connus et les plus cultes. Si la franchise a disparu depuis un moment, elle aura eu le droit à de nombreux jeux sur console mais aussi et surtout dans les salles d'arcade. Ce sera donc le premier Time Crisis qui sera disponible dans le catalogue du PS Plus Premium le 19 mai prochain. On ne sait pas encore si le support des trophées sera pris en compte.

Dernièrement, on ne peut pas dire que le PS Plus Premium nous a vendu du rêve. Les abonnés ne sont pas franchement conquis par les jeux qui ont été ajoutés au catalogue ces derniers mois, si ce n'est peut-être Tekken Dark Resurrection, mais ce dernier est arrivé sans supporter les trophées.

source : PlayStation