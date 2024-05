La semaine dernière, le PS Plus Premium proposait déjà à ses abonnés d'essayer gratuitement notamment The Last of Us Part 2. C'est donc un nouveau chef d'œuvre qui se laisse découvrir via le service d'abonnement de PlayStation, mais cette fois du côté du Japon.

Un autre chef d'œuvre à essayer gratuitement sur le PS Plus Premium

Que vous disposiez d'une PS4 ou d'une PS5, vous pourrez profiter de cette nouvelle offre si si vous êtes abonnés au PS Plus Premium. ATLUS en a fait l'annonce : l'excellent Persona 3 Reload se laisse essayer gratuitement sur le service d'abonnement de PlayStation. Il s'agit plus précisément du Remake sorti le 2 février du titre original arrivé quant à lui en 2006. Dans la prolifique licence du talentueux studio japonais, cet épisode revêt cependant une importance particulière.

Nous y incarnons un étudiant qui, dans son temps libre, découvre une « heure cachée ». Durant cette fenêtre temporelle, un pouvoir irréel se réveille, qui pourrait menacer le quotidien de notre personnage. Il nous appartiendra donc de jongler entre les cours, la vie de tous les jours et nos excursions durant cette Heure Sombre. L'occasion de développer ses connaissances, louer des liens d'amitié et s'adonner avec ces amis à des combats au tour par tour intenses dans cette remise en forme d'un monument du J-RPG.

Une offre d'essai limitée dans le temps

Cette offre d'essai gratuit via le PS Plus Premium permettra de jouer à Persona 3 Reload pendant trois heures. Compte tenu de la colossale durée de vie du jeu, ce très court laps de temps apparaît toutefois bien limité. Cela vous permettra cela dit de vous faire une première idée du titre d'ATLUS et voir si poursuivre l'aventure vaut le coup. À noter que, jusqu'au 6 juin 2024, celui-ci est proposé à -30%, soit 48,99€ au lieu de 69,99€.

À vous donc de voir si le jeu en vaut la chandelle et si vous avez envie de découvrir les secrets qui se cachent derrière cette fameuse heure sombre. L'offre d'essai gratuit du PS Plus Premium aura quant à elle cours jusqu'au 16 mai 2025. Vous avez donc paradoxalement le temps pour essayer ce Remake d'un véritable chef d'œuvre.