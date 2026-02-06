Si les joueurs PC peuvent profiter de quelques jeux gratuits ce week-end sur Steam, les abonnés au PS Plus vont eux aussi pouvoir tester de nouveaux jeux gratuitement. Ici, en revanche, il ne s'agit pas de jeux entiers gratuits pour une durée limitée, mais bel et bien de versions d'essai exclusivement réservées aux abonnés PS Plus Premium.

Un jeu absolument superbe et inspiré de Paper Mario à tester grâce au PS Plus Premium

Si vous avez encore un abonnement valide, vous pourrez donc tester deux titres assez récents et très différents dans leur genre. Le premier est un très bon jeu de rôle inspiré de Paper Mario : Escape from Ever After. Vous incarnez un jeune héros qui a pour mission de sauver les contes de fées d'une puissante « mégacorpo cupide ». Avec sa direction artistique colorée et surtout absolument superbe, Escape from Ever After séduit immédiatement. Son gameplay tiré des meilleurs RPG du genre viendra boucler la boucle. Vous pouvez le tester gratuitement dès maintenant grâce au PS Plus Premium. Le jeu est disponible depuis le 23 janvier 2026 et la démo vous permet de tester le jeu gratuitement pendant une petite heure.

Un jeu d'horreur très bien noté à tester gratuitement pour les abonnés

L'autre jeu à tester gratuitement via le PS Plus Premium est quant à lui tiré d'une licence modeste, mais qui est plutôt populaire chez les amateurs du genre. Il s'agit de Pathologic 3, un jeu d'horreur psychologique dans lequel on incarne un médecin, chercheur et physicien qui tente de découvrir l'origine et la nature d'une maladie qui prolifère de plus en plus. Il faudra alors enquêter, trouver des preuves et examiner les patients en faisant des tests pour découvrir ce qu'il se passe réellement avec cette étrange peste. Dès sa sortie le 9 janvier 2026, le jeu a tout de suite très bien été reçu par les fans et les curieux, comme le prouve sa note très positive sur Steam pour plusieurs milliers d'avis. Vous pourrez donc dès à présent tester gratuitement Pathologic 3 grâce au PS Plus Premium et ce pendant près de 4 heures.

Source : PS Store