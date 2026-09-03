Parmi les avantages que le PS Plus Premium propose en exclusivité, l'accès à un catalogue de jeux rétro puisé dans l’ère PS1 à la PS3 reste le plus intéressant. Les joueurs les plus nostalgiques peuvent replonger dans leurs souvenirs de jeunesse ou d'adolescence, le plus jeune public peut découvrir la genèse de certaines licences indémodables et les chasseurs de trophées, eux, peuvent compléter leur collection. Du moins quand les éditeurs prennent la peine d’ajouter de nouveaux précieux à débloquer. C’est d’ailleurs l’une des critiques les plus récurrentes de leur part : l’absence de support des trophées lors du lancement de certains classiques sur le PS Plus Premium. Mais parfois la patience est de mise. Il aura fallu attendre plus de 2 ans, mais Star Wars Rebel Assault 2 vient de recevoir une mise à jour plutôt inattendue sur PS5 et PS4. La chasse au trophée Platine peut enfin commencer.

Un des classiques du PS Plus Premium a enfin son trophée Platine

C’est la petite bonne nouvelle que les chasseurs de trophées n’attendaient plus. Deux ans après son arrivée sur PS5, PS4 et le PS Plus Premium, Star Wars: Rebel Assault 2 The Hidden Empire s’est donc mis à jour ce weekend afin de proposer, enfin, un trophée Platine. Et, comme souvent avec le catalogue rétro du service, il ne faudra compter que quelques heures pour faire gonfler son score. La campagne de ce jeu PS Plus Premium se boucle en effet en environ 3h, avec quelques objectifs supplémentaires à réaliser pour obtenir le sacro-saint trophée Platine comme atteindre 80% de précision de tir ou faire un sans-faute lors de certaines séquences spatiales. On pourrait croire en lisant ces lignes que le Platine de ce jeu PS Plus Premium pourrait être difficile à obtenir, mais le retour en arrière, permettant de rembobiner une séquence en cas de mauvaise manipulation. Il faudra juste avoir un peu de patience.

Le Platine de Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire semble d’ailleurs plutôt accessible. Depuis le déploiement de cette mise à jour, déjà 20% des joueurs l’ayant installée l’ont déjà obtenue. Le score de précision aurait pu avoir l’air d’un parcours du combattant pour un Stormtrooper incapable de toucher une cible, mais pas pour les chasseurs de trophées. Si vous êtes abonnés au PS Plus Premium, ou que vous avez acheté le jeu séparément, vendu pour 4,99€, et que vous êtes à la recherche d’un Platine pas trop compliqué, vous pouvez donc désormais ajouter Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire à votre liste.

Star Wars: Rebel Assault II dispo via le PS Plus Premium ©Disney

La liste des trophées de Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire