C’est l’une des bonnes nouvelles de la semaine pour les chasseurs de trophées. Un des jeux du PS Plus Premium reçoit enfin un trophée Platine, 2 ans après avoir intégré le service.
Parmi les avantages que le PS Plus Premium propose en exclusivité, l'accès à un catalogue de jeux rétro puisé dans l’ère PS1 à la PS3 reste le plus intéressant. Les joueurs les plus nostalgiques peuvent replonger dans leurs souvenirs de jeunesse ou d'adolescence, le plus jeune public peut découvrir la genèse de certaines licences indémodables et les chasseurs de trophées, eux, peuvent compléter leur collection. Du moins quand les éditeurs prennent la peine d’ajouter de nouveaux précieux à débloquer. C’est d’ailleurs l’une des critiques les plus récurrentes de leur part : l’absence de support des trophées lors du lancement de certains classiques sur le PS Plus Premium. Mais parfois la patience est de mise. Il aura fallu attendre plus de 2 ans, mais Star Wars Rebel Assault 2 vient de recevoir une mise à jour plutôt inattendue sur PS5 et PS4. La chasse au trophée Platine peut enfin commencer.
Un des classiques du PS Plus Premium a enfin son trophée Platine
C’est la petite bonne nouvelle que les chasseurs de trophées n’attendaient plus. Deux ans après son arrivée sur PS5, PS4 et le PS Plus Premium, Star Wars: Rebel Assault 2 The Hidden Empire s’est donc mis à jour ce weekend afin de proposer, enfin, un trophée Platine. Et, comme souvent avec le catalogue rétro du service, il ne faudra compter que quelques heures pour faire gonfler son score. La campagne de ce jeu PS Plus Premium se boucle en effet en environ 3h, avec quelques objectifs supplémentaires à réaliser pour obtenir le sacro-saint trophée Platine comme atteindre 80% de précision de tir ou faire un sans-faute lors de certaines séquences spatiales. On pourrait croire en lisant ces lignes que le Platine de ce jeu PS Plus Premium pourrait être difficile à obtenir, mais le retour en arrière, permettant de rembobiner une séquence en cas de mauvaise manipulation. Il faudra juste avoir un peu de patience.
Le Platine de Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire semble d’ailleurs plutôt accessible. Depuis le déploiement de cette mise à jour, déjà 20% des joueurs l’ayant installée l’ont déjà obtenue. Le score de précision aurait pu avoir l’air d’un parcours du combattant pour un Stormtrooper incapable de toucher une cible, mais pas pour les chasseurs de trophées. Si vous êtes abonnés au PS Plus Premium, ou que vous avez acheté le jeu séparément, vendu pour 4,99€, et que vous êtes à la recherche d’un Platine pas trop compliqué, vous pouvez donc désormais ajouter Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire à votre liste.
La liste des trophées de Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire
- Trial by Fire (Platine) : Obtenir tous les trophées de STAR WARS Rebel Assault II - The Hidden Empire.
- The Dreighton Triangle (Bronze) : Terminer le chapitre 1.
- The Corellia Star (Bronze) : Terminer le chapitre 2.
- Mining Tunnels (Bronze) : Terminer le chapitre 3.
- The Mine Field (Bronze) : Terminer le chapitre 4.
- Interceptor Attack (Argent) : Terminer le chapitre 5.
- The Mining Facility (Argent) : Terminer le chapitre 6.
- TIE Training (Or) : Terminer le chapitre 7.
- Flight to Imdaar (Or) : Terminer le chapitre 8.
- The Asteroid Field (Or) : Terminer le chapitre 9.
- Speeder Bikes (Or) : Terminer le chapitre 10.
- Aboard the Terror (Or) : Terminer le chapitre 11.
- The Sewer (Argent) : Terminer le chapitre 12.
- Escaping the Star Destroyer (Or) : Terminer le chapitre 13.
- TIE Attack (Or) : Terminer le chapitre 14.
- Imdaar Alpha (Or) : Terminer le chapitre 15.
- Blast 'em! (Or) : Terminer le chapitre 2, 11 ou 12 avec une précision de 80% ou plus.
- Ace Pilot (Or) : Terminer le chapitre 3, 7 ou 10 sans aucune erreur de pilotage.