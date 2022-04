Une astuce permettait de profiter du PS Plus Premium à moitié prix grâce à un abonnement PlayStation Now. Face à l’abus des joueurs, Sony a bloqué la manipulation.

Profiter du PlayStation Plus Premium à moitié prix ? C’était possible ! Peu après l’annonce des nouvelles formules d’abonnement, des joueurs avaient déjà trouvé une astuce pour éviter de payer le prix fort. Forcément, ça n’a pas plus à l’éditeur.

Un bon plan pour avoir le PS Plus Premium pas cher

Le prix du PS Plus Premium a de quoi en rebuter plus d’un. La nouvelle formule haut de gamme du service en ligne de PlayStation est tout de même facturée la bagatelle de 120 euros par an. Un prix à la hausse qui se compense par une salve de nouveaux avantages dont l’accès à un catalogue de 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5 et 340 jeux classiques (PS1, PS2, PSP et PS3) à télécharger ou streamer. A cela s'ajoutent aussi des versions d’essai à durée limitée permettant de tester les jeux avant de les acheter.

En d’autres termes, le PlayStation Plus Premium est la seule offre à remplacer le PlayStation Now, mais au double du prix. Pour faire passer la pilule, Sony avait décidé d’offrir la mise à niveau vers l’offre Premium aux abonnés actuels de son service de streaming. Plus concrètement, ceux qui avaient un abonnement actif se prolongeant au-delà de juin obtenaient gratuitement le PS Plus Premium pour les mois restants. Évidemment, ça donné des idées à certains.

Sony bloque l'astuce du PS Now

Plus tôt dans la journée, une astuce pour avoir le PS Plus Premium à petit prix circulait sur la toile. Son principe est simple : cumuler les abonnements PS Now facturés à 59,99 euros pour avoir autant d’année de la nouvelle offre à moitié prix. Il suffisait alors de se connecter à son compte PSN et de payer deux fois moins cher que ce qui sera facturé prochainement. Cependant, cette astuce n’est pas passée inaperçue et Sony a rapidement réagi face à cet abus de générosité.

Depuis quelques heures, il n’est plus possible de souscrire au PS Now pour plus d’un mois. La manipulation de ce bon plan est désormais caduque. Pour les plus téméraires, il est peut-être encore possible de trouver des cartes cadeaux PlayStation Now de 12 mois qui traînent dans quelques commerces. Si vous parvenez à mettre la main sur une d’entre elles, vous devriez bien avoir un accès d’un an au PlayStation Plus Premium dès juin.