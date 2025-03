Avis aux abonnés PS Plus Premium, vous pouvez tester gratuitement l'un des gros jeu de la fin d'année 2024. Il est très bon et peut même être conseillé au fans de cette licence absolument légendaire.

Depuis que le PS Plus a transformé son abonnement en trois formules distinctes, les avantages sont dispatcher ici et là. Les joueurs ayant opté pour la version PS Plus Premium sont ceux qui en profitent le plus et de temps en temps ils peuvent même jouer gratuitement à de très gros jeux durant quelques heures grâce aux versions d’essai XXL. C’est ce qui est proposé en ce moment avec un jeu récent sortie fin d'année dernière. Il s'agit du dernier épisode en date d’une licence légendaire connue de tous.

Un très bon jeu jouable gratuitement grâce au PS Plus Premium

C’était l’une des grosses sorties de la fin d’année 2024 sur PS4 et PS5, quand bien même il s’agit d’un gros remaster, Sonic x Shadow Générations est désormais jouable gratuitement pour les abonnés au PS Plus Premium. Une version d’essai de quelques heures est maintenant disponible. Vous pourrez en profiter pour découvrir le jeu et vous faire une idée tout en conservant votre avancée en cas de passage à la caisse.

Sonic x Shadows Générations est une lettre d’amour au Sonic Generations d’origine sortie dans les années 2010. Il reprend non seulement le jeu original qu’il améliore nettement, mais il ajoute également un nouveau chapitre totalement inédit consacré à Shadow. L’anti-héros profite d’ailleurs de pouvoir extrêmement grisant à utiliser. D’après notre cher Suttercane, le jeu est à même de contenter les fans du hérisson bleu qui auraient été déçus par Sonic Frontier.

Si vous adorez la mascotte de Sega, vous pouvez donc tester son dernier jeu en date gratuitement grâce au PS Plus Premium. Il n’y a aucune autre condition ni limite de temps pour en profiter. Tous les joueurs PS4 et PS5 abonnés à la formule Premium peuvent donc tester le jeu gratuitement. Il peut être directement retrouvé dans l'onglet des démos et autres versions d'essai sur votre console.