Le PS Plus Premium réserve une belle surprise aux abonnés pour le mois de décembre 2026. Le premier jeu rétro à rejoindre l'offre sera issu d'une licence culte de PlayStation.

Alors que le PS Plus Premium vient d'accueillir ses nouveautés mensuelles, on sait déjà quel est le premier jeu qui rejoindre son catalogue à la demande de Classiques. En effet, l'annonce a été faite à la rentrée directement par PlayStation. C'est donc officiel, vous pourrez bientôt redécouvrir le premier Ratchet & Clank de 2002.

Une exclu culte de la PS2 dans le PS Plus Premium en décembre 2026

C'est au cours du State of Play Japan de septembre dernier que l'annonce est tombée. Au milieu de toutes les annonces sur les futures sorties, on apprenait alors que le PS Plus Premium accueillerait le tout premier Ratchet & Clank « cette année », sans plus de précision alors.

Puisque ce fameux épisode qui a lancé la licence Ratchet & Clank n'est pas tombée dans le PS Plus Premium de novembre, le calendrier va donc de lui-même. Ce sera en décembre 2026 que nous pourrons retrouver les deux acolytes qui ont fait les belles heures de la PlayStation 2 au début des années 2000.

À l'ère des mascottes PlayStation, Ratchet & Clank est devenu tout de suite l'une des vitrines et des figures de la marque. Jeu de plateforme en 3D, le premier épisode a tout de suite donné le ton avec son humour imparable et ses aventures rocambolesques dans un monde de science-fiction digne d'un bon cartoon. Mais tout cela, on le redécouvrira bientôt dans le PS Plus Premium.

© Sony Computer Entertainment / Insomniac Games

Quand pourra-t-on jouer à Ratchet & Clank dans le PlayStation Plus Premium ?

On va surveiller les nouveautés du PS Plus Premium de décembre avec attention maintenant qu'on se rappelle que Ratchet & Clank arrivera dans le catalogue le mois prochain. Le classique de la PS2 devrait faire son entrée dans le service à la mi-décembre 2026, suivant les habitudes de ce dernier :

Date d'ajout de Ratchet & Clank (2002) : mardi 15 décembre 2026

En effet, le PS Plus Premium et de l'Extra font leur roulement toujours de la même manière. En l'occurrence, si les jeux gratuits mensuels sont offerts le premier mardi du mois, les nouveautés des catalogues à la demande de PlayStation ajoutent leur nouveautés systématiquement le troisième mardi du mois. Le calcul est donc vite fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter encore un peu pour retrouver Ratchet & Clank en décembre 2026.