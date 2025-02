Le PS Plus Premium n'a pas fini de vous surprendre. Ce mois-ci, un nouveau titre tiré d'une licence très apprécié rejoindre la tonne de “Classics” déjà disponibles.

Les catalogues de jeux à la demande donnent l'occasion de faire un tas de découvertes, ou de redécouvertes ! De fait, les jeux rétro se sont fait une place de choix dedans. Que ce soit le Xbox Game Pass, le Nintendo Switch Online évidemment, et bien sûr le PS Plus Premium, il y a de quoi faire. Ce dernier devrait d'ailleurs accueillir un nouveau titre très bientôt, ça va rappeler bons souvenirs à certains abonnés.

Un nouveau jeu culte arriverait dans le PS Plus Premium

Avant, il y avait le PS Now. Désormais, il fait partie intégrante du PS Plus Premium. La formule maximale de l'abonnement PlayStation vous permet ainsi d'accéder à un catalogue de “Classiques”, soit des jeux rétro émulés pour votre console. Dans le lot, vous retrouvez tout un tas de titres cultes, des Ratchet & Clank aux Jak & Daxter, en passant par Sly Cooper ou encore les premiers God of War. Bientôt, un nom devrait s'y ajouter.

En effet, les nouveautés de février commencent à leaker pour le PS Plus Premium. Après Ape Escape, c'est au tour d'un jeu emblématique de la PSP de voir son nom évoqué pour rejoindre le catalogue, à savoir Patapon 3 ! C'est le déploiement d'un nouveau patch, daté du 15 janvier 2025, qui met la puce à l'oreille. À ce jour, les deux premiers Patapon sont déjà disponibles dans le catalogue. L'ajout du troisième viendrait donc compléter la trilogie.

Si ce patch est véritablement indicateur de son entrée dans le PS Plus Premium, Patapon 3 devrait donc être annoncé demain après-midi. Le jeu de rythme de Pyramid, développé en exclusivité pour la PSP, avait su poursuivre la licence avec ce style graphique en 2D qui lui est propre. Vous y dirigez une tribu guerrière dont vous devez synchroniser les gestes en appuyant au bon moment sur les bonnes touches. Par conséquent, le timing est la clé pour venir à bout des adversaires. Croisons les doigts pour que vous ayez bel et bien l'occasion de redécouvrir ce titre sur PS4 et PS5.