Tandis que le mois poursuit tranquillement son cours, le PS Plus continue progressivement d’enrichir son catalogue avec de nouvelles arrivées. Après les jeux gratuits d’octobre 2026 pour l’ensemble des abonnés, ce fut ainsi au tour des formules Extra et Premium d’accueillir hier une nouvelle salve de jeux, avec des hits très appréciés. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, car les possesseurs du PS Plus Premium peuvent également tester gratuitement sept jeux sortis en 2026 pour l’occasion, avec de vraies pépites comme Resonance: A Plague Tale Legacy et Valheim.

Testez 7 jeux gratuitement avec le PS Plus Premium en octobre 2026

En effet, outre le fait de donner accès à la plus grande bibliothèque de jeux disponible pour les abonnés au PS Plus, la formule Premium donne également la possibilité de tester certaines des dernières sorties gratuitement pendant une durée limitée, de sorte à ce qu’ils puissent se faire un premier avis en toute sérénité. Et pour ce mois d’octobre 2026, le service de PlayStation n'a pas fait dans la dentelle avec Resonance: A Plague Tale Legacy, Mortal Shell 2, Valheim, The Sinking City 2, The Mound: Omen of Cthulhu, John Carpenter’s Toxic Commando et Directive 8020.

Resonance: A Plague Tale Legacy | 2h d’essai gratuit

Mortal Shell 2 | 3h d’essai gratuit

Valheim | 2h d’essai gratuit

The Sinking City 2 | 1h d’essai gratuit

The Mound: Omen of Cthulhu | 2h d’essai gratuit

John Carpenter’s Toxic Commando | 2h d’essai gratuit

Directive 8020 | 1h30 d’essai gratuit

© PlayStation

Resonance: A Plague Tale Legacy, l’un des hits de l’année 2026 ?

Au milieu de cette bien belle liste de jeux essayables gratuitement pour les abonnés au PS Plus Premium, on ne peut alors que vous recommander de laisser sa chance à Resonance: A Plague Tale Legacy, qui est à nos yeux l’un des titres à ne pas manquer en cette année 2026. Préquel aux aventures d’Amicia et Hugo dans A Plague Tale: Innocence et Requiem, le dernier titre d’Asobo Studio prend la forme d’un savoureux jeu d’aventure réinventant dignement la franchise, sans pour autant en perdre l’esprit et la singularité.

Source : PlayStation