Afin de célébrer les 15 ans du PS Plus en beauté, les abonnés Premium peuvent profiter des réjouissances et jouer gratuitement à un énorme jeu dès aujourd'hui.

En plus de l'annonce des jeux gratuits de juillet 2025 sur le PS Plus, PlayStation a récemment annoncé de nombreuses festivités tout au long de l'été pour fêter les 15 ans de son service d'abonnement. En plus de Diablo 4, The King of Fighters XV et Jusant offerts, les abonnés Premium pourront également essayer plusieurs énormes titres tout au long de la saison. Celui qui nous intéresse ici est justement accessible dès aujourd'hui.

Un jeu monstrueux à essayer gratuitement via le PS Plus Premium

Après WWE 2K25 jouable gratuitement dans une version d'essai pour les abonnés PS Plus Premium, c'est une toute autre forme de jeu de bagarre qui se laisse essayer sans bourse délier à partir d'aujourd'hui. Exit en effet le catch, place à la chasse, puisque la seconde offre d'essai de cette fin du mois de juin 2025 sur le service d'abonnement de PlayStation nous emmène dans les Terres Interdites de Monster Hunter Wilds.

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester le dernier blockbuster de Capcom sorti le 27 février 2025 et que vous disposez d'un abonnement PS Plus Premium, vous pouvez donc vous essayer à la chasse aux monstres gratuitement. À noter toutefois que cette offre d'essai ne vous permet de jouer que deux heures. Il faudra donc vous dépêcher, d'autant que le début de Monster Hunter Wilds prend du temps à se mettre en place. Vous avez en effet d'abord une phase de création de votre chasseur, puis une longue séquence d'introduction. Essayez donc d'accélérer au maximum ces processus qui risquent autrement de vous faire perdre de précieuses minutes pour arriver le plus vite possible dans le feu de l'action.

En attendant de découvrir les autres offres similaires que prépare PlayStation pour ses abonnés PS Plus Premium et les autres tout au long de l'été, vous avez donc de quoi vous occuper, avec notamment divers tournois sur des jeux compétitifs comme EA Sports FC, NBA 2K ou encore Tekken 8, entre autres réjouissances pour les 15 ans du service d'abonnement phare de la branche gaming de Sony.

Source : PlayStation.Blog