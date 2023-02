Cela fait déjà quelques mois maintenant que Sony a entièrement repensé le PlayStation Plus. Le service d’abonnement est désormais décliné en trois offres distinctes. L’Essential, qui donne accès aux trois jeux gratuits mensuels. L’Extra qui permet d’accéder à un catalogue de titres divers et variés dont Horizon Forbidden West et enfin le PS Plus Premium. Il regroupe l’ensemble des avantages des autres formules avec un inédit : la possibilité de jouer à des classiques et des jeux rétro. Une singularité qui fait tout son attrait. Alors quand Sony décide d’étendre leur disponibilité à tout le monde, la grogne monte chez les abonnés.

Le PS Plus Premium moins avantageux ?

Suite à la mise à jour du PS Store de cette semaine, les nouveaux classiques de la PS1 sont désormais disponibles à l’achat alors qu’ils sont normalement réservés au PS Plus Premium. Cela inclut Wild Arms 2, Harvest Moon: Back to Nature et The Legend of Dragoon, soit les nouveautés de mars 2023 de l’offre haut de gamme qui se défont donc de l’obligation d’avoir un abonnement pour y jouer. Le RPG a été le premier repéré. Il est désormais vendu au prix de 9,99€, tarif auquel Wild Arms 2 est également disponible. Harvest Moon Back to Nature sera le moins cher des trois puisqu’il ne sera facturé que 5,99€.

Le ton monte chez les abonnés, certains estimant que Sony les a « escroqué ». Celles et ceux qui avaient souscrit à cette formule seulement par attrait des jeux rétro ont en effet de quoi se sentir lésés. L'exclusivité de tels titres était l'argument de vente principal du PS Plus Premium. Le fait que trois classiques soient mis en vente en même temps laisse peu de place à l’erreur. L’éditeur n’a cependant pas communiqué sur ce changement de direction ou cette erreur.

Les membres du PS Plus Premium restent tout de même avantagés : ils ont accès à l’ensemble des classiques sans frais supplémentaires en plus de tous les jeux du PlayStation Plus Extra. Si le catalogue du PS Plus Premium est encore timide il y a bien plus que trois classiques, avec notamment la licence Syphon Filter, tout un tas de jeux PS3 et des versions d'essai exclusives. Le commun des mortels est quant à lui ravi de ne pouvoir dépenser à l'avenir que dans les jeux PS1 et PS2 qui l'intéresse et à prix correct. Deux salles, deux ambiances.