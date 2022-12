Dès la sortie de son nouvel abonnement PS Plus Premium, les joueurs se sont plaints de l’instabilité de plusieurs jeux classiques du catalogue. Outre les bugs graphiques, beaucoup ont pointé du doigt le framerate parfois désastreux de certains titres. La raison de ce problème technique a rapidement été trouvée et Sony s’emploie maintenant à le corriger.

Un petit pas pour le PS Plus Premium, un grand pas pour les joueurs

La lenteur des jeux classiques du PlayStation Plus Premium était due à l’importation de version PAL sur le territoire européen, là où la plupart du reste du monde avait le droit aux versions NTSC, plus performantes puisque capables d'atteindre un taux de rafraîchissement de 60Hz là où les versions PAL ne dépassaient pas les 50Hz dans le meilleur des cas.

Sony avait rapidement déclaré qu’il comptait déployer de nouvelles versions NTSC pour la plupart des jeux du catalogue et ça commence dès maintenant. Après avoir essayé d’améliorer une poignée de titres comme Jumping Flash avec un patch qui avait finalement cassé le jeu plus qu’autre chose, la firme japonaise passe la seconde et nous sort l'une de ses plus grosses nouveautés à ce jour : le remplacement des versions PAL par des NTSC sur le territoire européen.

Pour cette première fournée, ce sont Siphon Filter et Ape Escape qui profitent désormais d’une mise à jour pour changer leur version et les rendre ainsi plus fluides. Vous pourrez donc enfin profiter de ces jeux dans de bonnes conditions. Ils rejoignent ainsi d’autres jeux comme Tekken 2, Mr Driller et Oddworld : Abe's Oddysee qui avaient quant à eux eu le droit à leur format NTSC dès leur lancement.

Sony prévoit bien entendu de déployer sa nouvelle mise à jour sur d’autres jeux prochainement, mais nous ne savons ni quand ni quels jeux seront concernés pour le moment.