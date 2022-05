Décidément le lancement du PS Plus Premium se fait dans la douleur. Après le scandale de la mise à niveau qui a poussé Sony à réagir à faire machine arrière sur la tarification, les premiers joueurs des titres classiques ont constaté de nombreux problèmes. Plusieurs experts en décryptage graphique ont d'ailleurs analysé les émulateurs des jeux PS1, PS2 et PSP et le constat est sans appel : ils ne sont pas à la hauteur des espérances. Sony a déployé une mise à jour en urgence pour tenter d’améliorer les choses, mais n’a ça eu tout l'effet inverse.

Les jeux rétro du PS Plus Premium immondes à cause d'un patch

Depuis le lancement du PS Plus Premium, les joueurs asiatiques ont remarqué que tous les jeux first-party PS1 sont basés sur les versions d'origines PAL et non sur les NTSC qui tournent à 60hz au lieu de 50hz. En d’autres termes, Sony a choisi d’émuler la version plus lente. L’éditeur a cependant déployé un patch pour « améliorer le rendu des jeux PAL », mais l'éditeur n'a fait qu'empirer les choses.

Un utilisateur Twitter a en effet remarqué que la mise à jour créait du ghosting sévère, même sur des éléments qui ne bougent pas. Plus concrètement, les jeux rétro sont désormais entachés par des traces de pixel et des images fantômes lorsque les joueurs tournent la caméra ou se déplacent rapidement. L’exemple sur les images est assez parlant, avec des colonnes ou des cubes dédoublés qui créent une sensation de flou particulièrement vilaine.

Le problème affecte uniquement quelques jeux PS1 dont Jumping Flash, Everybody’s Golf et Kurushi (Intelligent Qube). Il n’y a plus qu’à attendre le patch qui le corrige, enfin si un autre bug ne vient pas s’ajouter aux jeux rétro du PS Plus Premium avec la prochaine mise à jour.