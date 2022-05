Sony a donné une première liste de jeux ainsi que de démos PS5 et PS4 qui rejoignent le PS Plus Premium. Il y a des gros titres à l'instar de Death Stranding, Horizon Forbidden West ou Ghost of Tsushima.

Le nouveau PS Plus sera lancé le 22 juin prochain. Il est donc temps pour Sony Interactive Entertainment d'accélérer la communication autour de ces offres. Après la liste des jeux rétro PlayStation, le constructeur révèle les premiers jeux PS5 et PS4 disponibles à l'inauguration du service. Titres complets ou démos version longue, voici la liste complète.

PS Plus Premium : tous les jeux complets PS5 et PS4 du lancement

Les offres PS Plus Extra et Premium vous permettront d'avoir entre autres accès, chaque mois, à une sélection de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5. Une mise à jour qui aura lieu systématiquement en milieu de mois. Toutefois, le nombre de softs ajoutés pourra varier et, on suppose, être plus ou moins important.

Une mise à jour mensuelle supplémentaire avec de nouveaux jeux aura lieu en milieu de mois pour les plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe. Le nombre de jeux ajoutés chaque mois peut varier.

Dès le 22 juin 2022, vous aurez un premier jet avec des hits comme Death Stranding, Marvel's Spider-Man Miles Morales ou encore The Last Guardian.

Comme prévu, Sony conserve sa logique de ne pas inclure les dernières exclusivités afin de ne pas parasiter les ventes. Une politique pour ne pas baisser la qualité des jeux. Toutefois, pour Spider-Man, le constructeur aurait pu faire un geste en mettant la version remastered PS5. Il y a bien les deux éditions de Miles Morales après tout.

Jeux PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall | Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Jeux éditeurs tiers

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

Pour les «simples» abonnés à la formule de base Essential, celle actuelle, les jeux gratuits interviendront chaque premier mardi du mois.

Une mise à jour mensuelle aura lieu le premier mardi de chaque mois pour le plan PlayStation Plus Essential (et les deux plans supérieurs). De nouveaux jeux PS4 et PS5 seront ajoutés au service, comme c’est déjà le cas actuellement avec PlayStation Plus.

Les démos PS5 et PS4

Le PS Plus Premium, le palier le plus cher, offrira des versions d'essai temporaires de jeux avant d'éventuellement les acheter. Des grosses démos qui devraient durer au moins deux heures.

Les versions d’essai des jeux limitées dans le temps vous permettront de tester certains jeux avant de les acheter. Une fois que vous aurez téléchargé la version d’essai d’un jeu complet, vous pourrez y jouer pendant deux heures pour la plupart des jeux. Le temps est uniquement décompté lorsque vous êtes dans le jeu. C’est le moyen idéal d’essayer des jeux avant de les acheter. Si vous achetez le jeu, Les trophées obtenus et données de jeu de la période d’essai seront transférés. Voici certains des titres pour lesquels une version d’essai limitée dans le temps sera proposée.

Pour ce démarrage, Sony s'en remet à deux licences maison à succès avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection et Horizon Forbidden West. En termes de jeux tiers, on retrouve notamment Cyberpunk 2077.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Ubisoft+ Classics dans le PS Plus Extra et Premium

C'est la surprise du jour, l'Ubisoft+ Classics. Une nouvelle offre de l'éditeur français qui ajoutera 27 jeux estampillés Ubi aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium uniquement. À la fin de l'année, il y aura en tout et pour tout 50 titres. Mais voici les premiers :

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

La version complète de l'Ubisoft+ arrivera à part dans le courant de l'année sur les consoles PlayStation. Il s'agit d'un abonnement à 14,99€ par mois qui comprend plus de 100 jeux Ubisoft dont des nouveautés day one.