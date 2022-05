Les versions d'essai de gros jeux PS4 et PS5 du PS Plus Premium ne sont pas limitées qu'à deux heures. Celles d'Horizon Forbidden West et Cyberpunk 2077 auront une durée équivalente à certains jeux.

Même si l'on pensait tout savoir sur le PS Plus Premium, les informations continuent de nous parvenir avec le lancement asiatique du service.

Quelle durée pour les versions d'essai du PS Plus ?

Le lancement en Asie du PS Plus Premium nous révèle que les versions d'essai offertes par cet abonnement pourront durer de deux à cinq heures, pour les quelques jeux qui sont actuellement disponibles.

Qui sont les plus gourmands ? Les jeux open world PS4 et PS5 qui mettent du temps à démarrer comme Horizon Forbidden West et Cyberpunk 2077. Pour le reste de la sélection, les démos sont limitées à deux heures.

Pour être plus clair, voici les jeux PS4 et PS5 qui ont des versions d'essai grâce au PS Plus Premium, et les durées respectives de chaque titre.

Au-delà, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer à la caisse pour poursuivre vos aventures. La progression sera conservée, au même titre que les trophées déverrouillés. Ceux-ci s'ajouteront à votre profil comme pour un jeu complet.

Les dernières infos du service

Le service sera en constante évolution et prochainement, un grand classique de Capcom pourrait venir se greffer à la liste de jeux actuellement jouables pour les abonnés Extra et Premium. Des bonnes nouvelles... un brin ternies par une découverte peu réjouissante. En effet, Sony aurait supprimé les réductions au PS+, empêchant ainsi les joueurs de réaliser des économies.

Le PlayStation Plus Premium sera accessible dès le 22 juin 2022 en France.