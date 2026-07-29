Le PS Plus Premium ajoute un nouveau jeu en monde ouvert de 2026 dans sa liste des essais gratuits, sans surcoût dans votre abonnement. Une belle découverte vous attend.

Grâce au PS Plus Premium, profitez d'un essai gratuit pour LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier noir. La nouvelle entrée dans la licence rejoint l'offre de PlayStation pour que vous puissiez goûter à son vaste monde ouvert fait de briques. Véritable hommage à la franchise pour un anniversaire

Essayez gratuitement LEGO Batman avec le PS Plus Premium

L'un des avantages les plus intéressants du PS Plus Premium, c'est la possibilité d'essayer des jeux gratuitement ou, du moins, sans surcoût dans votre abonnement. Un nouveau titre sorti en 2026 vient de rejoindre l'offre et pas des moindres. Il s'agit du tout dernier LEGO Batman, le dernier volet de la licence et, surtout, le jeu ultime pour les fans du Chevalier noir.

Pourquoi “jeu ultime” direz-vous ? Parce que ce LEGO Batman est un petit bijou ultra-référencé et très riche en contenu. Son monde ouvert est notamment dense, vivant et très rempli. Si on y navigue pendant les missions scénarisées, on prend encore plus de plaisir à en percer les moindres secrets entre deux objectifs. Avant que vous ne le testiez via le PS Plus Premium, voici ce qu'on a pensé de cet open world :

Ce qu'on a adoré : sa Gotham open world hyper généreuse, qui regorge de contenus à découvrir en solo ou à deux en coop

: sa Gotham open world hyper généreuse, qui regorge de contenus à découvrir en solo ou à deux en coop Ce qu'on a moins aimé : les appels radios incessants qui gâchent parfois le plaisir de l'exploration

Combien de temps dure l'essai gratuit de LEGO Batman ?

Grâce au PS Plus Premium, vous bénéficiez d'un essai gratuit d'1h30 sur PS5. C'est évidemment court pour vraiment prendre la mesure de l'expérience, mais pour l'avoir testé 2 heures en preview avant notre grand test, on peut vous dire que c'est déjà une bonne façon d'avoir un avant-goût de tout ce qui vous attend.

Une liste d'open world l'essai qui s'allonge dans le PS Plus Premium

Le PS Plus Premium regorge de jeux disponibles à l'essai. Si la liste exhaustive serait trop longue à dresser ici, sachez tout de même qu'on en dénombre plus de 160. Et si vous êtes un amateur de jeux en monde ouvert comme LEGO Batman, vous allez pouvoir vous faire la main sur une quinzaine de titres à l'aide de votre abonnement :

Alaskan Road Truckers (2h)

Astroneer (2h)

Biomutan (2h)

Black Skylands (2h)

Cyberpunk 2077 (5h)

Deadside (2h)

Everspace 2 (2h)

Hogwarts Legacy (45 min)

Kingdom Come: Deliverance II (4h)

LEGO 2K Drive (2h)

LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier noir (1h30)

Marvel's Spider-Man 2 (2h)

Suicide Squad: Kill the Justice League (3h)

Survival: Foutain of Youth (2h)

TT Isle of Man: Ride of the Edge 3 (1h)