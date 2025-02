En attendant une annonce plus officielle à ce sujet, les premiers jeux à venir sur le PS Plus Premium en février 2025 auraient déjà fait l'objet d'un leak.

Ces derniers mois, le service d'abonnement PS Plus n'a pas particulièrement gâté ses membres, à l'exception notable de l'arrivée de God of War Ragnarök en ce mois de janvier. Ce week-end, tout le service PlayStation Network a qui plus est connu une importante panne, au grand dam de ses utilisateurs, heureusement réparée dans la nuit de samedi à dimanche. Après ces montagnes russes émotionnelles et en attendant une annonce plus officielle, un jeu à venir ce mois-ci sur le palier Premium et jouant sur la corde de la nostalgie aurait déjà leaké.

Un des jeux de février 2025 pour le PS Plus Premium se serait échappé

Le PS Plus Premium est supposément le plus haut palier du service d'abonnement de PlayStation. Il permet d'accéder à toutes les offres des précédents, avec en prime l'accès à une bibliothèque toujours grandissante de grands classiques des premières générations de la console de Sony. Malheureusement, les arrivages tous les mois sur ce terrain se sont récemment montrés assez décevants, limitant quelque peu l'intérêt du palier Premium.

Si l'on en croit un leak provenant de 4Chan (à prendre donc avec de très prudentes pincettes), le PS Plus Premium devrait recevoir la visite d'une licence que nous n'avons plus revue depuis des années. Il serait en l'occurrence question du retour de Ape Escape 3, sorti en 2005 sur PS2. Il viendrait ainsi rejoindre les précédents opus déjà disponibles sur le service d'abonnement. Pour ajouter un peu de crédibilité à cette allégation, on peut par ailleurs noter qu'il existe une classification d'âge d'Ape Escape 3 sur PS4, bien qu'il ne soit jamais sorti sur cette plateforme. Le PS Plus Premium pourrait ainsi accueillir bientôt une version supérieure du titre.

Toujours d'après le leak sur 4Chan, Ape Escape 2 serait également bientôt délisté et remplacé par une version améliorée utilisant un nouvel émulateur PS2. Tout cela marquerait un effort de la part de PlayStation pour remettre la célèbre licence sur le devant de la scène. Il faudra bien sûr attendre une confirmation officielle s'agissant déjà de ses plans simiesques sur le PS Plus Premium pour en avoir le cœur net.

© Sony

Source : 4Chan