Le PS Plus Premium a laissé fuiter un premier jeu pour le mois de juin 2024, et c'est un vrai classique pour toute une génération de joueur. En prime, cette nouvelle sortie serait une grande première pour Sony !

Tous les mois, le PS Plus ajoute de nombreux jeux dans ses catalogues. Les abonnés au PS Plus Extra & Premium ont généralement de quoi faire, même si un bon nombre d’autres jeux quittent le service dans la foulée. En mai, c’est d'ailleurs une véritable hécatombe. Mais ici, on est là pour les bonnes nouvelles et on parle d’ajouts. Un premier jeu de juin a été dévoilé en avance à la suite d’un leak et les fans de jeux classiques vont se régaler. Au passage, la sortie de ce nouveau jeu marquera une grande première pour Sony et PlayStation, pas mal du tout donc.

Un premier jeu du PS Plus Premium de juin 2024 a leaké !

À la suite d’un leak repéré sur les sites de suivi des promotions du PlayStation Store, un classique de la PS2 a été découvert. Il s’agit de Star Wars : The Clone Wars, un jeu qui aura marqué un paquet de jeunes à son époque. C’est un jeu d’action plutôt explosif qui nous permet d’incarner de grands héros de la franchise durant les évènements qui se passent juste après l'Épisode 2.

On participera donc à la fameuse guerre des clones et on sera amené a faire pas moins de 16 missions pour les combattre aux quatre coins de la galaxie. Le jeu propose des affrontements au sol et dans les airs dans la peau de héros légendaires comme Anakin Skywalker ou encore Obi-Wan Kenobi et Mace Windu. Au sol, on pourra piloter de célèbres véhicules comme les AT-XT, ou encore jouer de la Force avec Anakin lors de quelques séquences éparses. Des vaisseaux sont aussi de la partie pour les combats aériens, bien évidemment.

Star Wars : The Clone Wars est donc prévu pour le mois prochain si tout va bien. Cette sortie est également une grande première pour Sony puisque ce sera le tout premier jeu PS2 à être entièrement émulé, comme pour les jeux classiques PS1 par exemple. Ce faisant, c’est une version PS5 et PS4 du jeu qui sera disponible le 11 juin prochain avec toutes les améliorations qui vont avec. On s’attend donc à un meilleur rendu, ou encore à des fonctionnalités comme la sauvegarde rapide et/ou à la volée, ainsi que le rembobinage. Star Wars : The Clone Wars devrait donc arriver avec la vague de jeux classiques réservés aux abonnés PS Plus Premium d’ici le 11 juin prochain.