Alors que nous découvrions ce mardi les jeux du mois de mars 2025 arrivant sur PS Plus Extra et PS Plus Premium, avec du joli monde comme Prince of Persia: The Lost Crown et Syberia - The World Before, un des jeux du mois prochain serait déjà connu. C'est en tout cas ce que l'on peut envisager via le leak d'une nouvelle liste de trophées à son sujet sur PS4 et PS5. Ce titre à venir devrait une place particulière dans la liste des arrivages du mois prochain sur le service d'abonnement de PlayStation.

Déjà un leak surprise pour l'un des jeux d'avril 2025 du PS Plus Premium

Chaque mois, Sony rajoute de nouveaux jeux récents comme bien plus anciens à son service d'abonnement. Le PS Plus Premium compte à ce sujet parmi ses avantages la possibilité de (re)découvrir des monuments des consoles PS1, PS2 et PSP du géant japonais. Pour avril 2025, il serait en l'occurrence question d'un jeu assez marquant, adapté d'un film d'animation emblématique de Disney-Pixar. Si l'on en croit le leak d'une nouvelle liste de trophées sur PS4 et PS5, le jeu Wall-E développé par THQ et édité par Walt Disney Interactive Studios, débarquerait donc le mois prochain sur le PS Plus Premium. À noter toutefois que le titre était déjà présumé comme arrivant sur le service ce mois-ci, suite à une classification à Taïwan du jeu sur PS4 et PS5.

Pour rappel, le jeu Wall-E nous propose d'incarner le charmant petit robot éponyme ainsi qu'EVE, dans un jeu d'action-aventure qui reprend avec une grande maîtrise les codes de l'excellent film original de Dinsey-Pixar. À savoir les folles péripéties d'un robot sur une planète Terre postapocalyptique ravagée et abandonnée par une humanité qui survit très confortablement dans l'espace. Wall-E fera la rencontre d'EVE, une machine bien plus avancée. Le mignon petit duo va ainsi se lancer dans un voyage fou à travers le cosmos. Les abonnés du PS Plus Premium devraient ainsi bientôt pouvoir (re)jouer à sa très convaincante adaptation vidéoludique.

D'après la liste de trophées leakée, le jeu en comporterait 21. L'incertitude demeure cependant quant à s'il s'agira de la version PS2 ou PSP de Wall-E. Quoi qu'il en soit, il faudra bien sûr attendre une annonce officielle autour du PS Plus Premium pour en avoir le cœur net. À cet effet, rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour voir si ce cher petit robot fera bien un grand retour empli de nostalgie sur le PS Plus.

Source : TrueTrophies.com