Quatre nouveaux jeux PS5 peuvent être testés gratuitement par les abonnés du PS Plus Premium. On retrouve l'une des belles surprises de 2022 et un RPG déjà érigé au rang de culte.

Les jeux du PS Plus Essential de février 2023 ont été confirmés hier. L’ensemble des abonnés pourront mettre la main sur un nouveau trio et un très gros DLC pour Destiny 2 d'ici quelques jours. A l’inverse, ils perdront dans quelques mois l’un des gros avantages que les joueurs PS5 avaient. Celles et ceux qui ont souscrit à l’offre PS Plus Premium ont en revanche de quoi compenser. Quatre nouvelles longues démos gratuites sont arrivées avec dans le lot l’un des meilleurs RPG de ces dernières années.

Quatre jeux à tester gratuitement avec le PS Plus Premium

Quatre nouveaux jeux PS5 peuvent être testés gratuitement via le PS Plus Premium. Comme chaque mois, celles et ceux qui ont opté pour la formule la plus élevée du service ont le droit à des démos exclusives plus généreuses qu’à l’accoutumée. Depuis janvier, ils peuvent par exemple jouer à The Last of Part 1, A Plague Tale Requiem ou encore Gotham Knights pendant quelques heures. Il faut néanmoins scruter le PlayStation Store puisque Sony ne communique jamais sur les nouvelles arrivées.

Preuve en est, quatre nouveaux jeux à l’essai sont disponibles depuis ce mardi 2 février 2023. On retrouve dans cette nouvelle sélection Persona 5 Royal, dans sa version PS5 uniquement, ainsi que Marvel's Midnight Suns, le tactical RPG qui s'était imposé comme l'une des belles surprises de 2022. Voici un résumé des nouvelles démos PS Plus Premium et leur durée :

Persona 5 Royal (PS5) - 4 heures

F1 Manager 22 (PS5, PS4) - 3 heures

Marvel’s Midnight Suns (PS5) - 2 heures

Miraculous: Rise of the Sphinx (PS5, PS4) - 2 heures

On rappelle que pour profiter de ces nouveaux essais gratuits réservés aux abonnés PS Plus Premium, il suffit simplement de se rendre sur la page PS Store de chaque titre en question.