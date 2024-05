Le PS Plus Premium propose actuellement d'essayer gratuitement deux jeux. L'un est un chef d'œuvre maintes fois récompensé, et l'autre est quelque peu en manque d'amour.

Les abonnés au PS Plus Premium peuvent ainsi profiter de ces deux jeux sans surcoût, pendant un temps limité. Voici donc les jeux concernés par l'offre, et dans quelles conditions.

Un chef d'œuvre à essayer gratuitement via le PS Plus Premium

Si vous disposez d'une PS5 mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer à The Last of Us Part 2 Remastered, cette offre du PS Plus Premium pourrait vous faire plaisir. Il s'agit en effet de la version nouvelle génération du chef d'œuvre de Naughty Dog. Lancé initialement le 19 juin 2020 sur PS4, le titre a été couvert de gloire et de récompenses. Son remaster sorti en janvier de cette année lui permet de s'afficher sous ses plus beaux atours.

Déjà superbe sur PS4, il l'est donc encore plus sur PS5. L'univers post-apocalyptique ravagé par le cordyceps transformant les infectés en terrifiants monstres s'affiche en effet dans toute sa superbe contrastée. Vous pourrez ainsi accompagner Ellie et Abby dans leurs mésaventures en toute fluidité et profiter d'un gameplay aussi prenant que viscéral. Grâce au PS Plus Premium, vous aurez droit à deux heures d'essai gratuit pour commencer à démêler les fils d'une histoire aussi poignante que déchirante. Si vous avez aimé ce premier aperçu, il faudra toutefois faire ensuite l'acquisition du jeu complet.

Un jeu multi en manque d'amour à également essayer gratuitement

Le deuxième jeu mis à l'honneur pour les abonnés au PS Plus Premium est radicalement différent. Il s'agit cette fois d'un jeu multi en coopération développé par Rocksteady, le talentueux studio derrière la trilogie Batman Arkham. Vous l'aurez compris, on parle du quelque peu mal aimé Suicide Squad: Kill the Justice League. Le titre nous propose d'incarner au choix Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ou King Shark dans un looter shooter à la troisième personne bien déjanté. L'objectif l'est tout autant : tuer les super-héros de la Justice League.

Le jeu-service de Rocksteady se montre certes assez répétitif et limité dans les activités qu'il propose, mais présente un gameplay globalement fun et une histoire qui se laisse agréablement découvrir. Vous pourrez mieux vous en rendre compte via l'essai gratuit du PS Plus Premium, avec une session de trois heures. Si vous avez apprécié votre séjour à Metropolis, il faudra toutefois faire l'acquisition du jeu complet pour poursuivre la mission. Attention toutefois : en raison de résultats malheureusement décevants, le jeu-service risque dans quelques mois de ne plus être suivi. À vous donc de voir si rejoindre la Suicide Squad vaut un tel risque ou non.