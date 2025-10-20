Chaque mois, les abonnés au PS Plus peuvent mettre la main sur tout un tas de nouveaux jeux, et ce, peu importe leur formule. PlayStation offre en effet une poignée de jeux gratuits dès le palier Essential, et de nombreux titres s'ajoutent aux catalogues du PS Plus Extra et Premium. Alors que l’on attend encore quelques nouveautés du mois d’octobre, il semblerait que l’un des jeux prévus soit en retard. Finalement, au lieu d’arriver dans les prochains jours, il deviendrait plutôt l’un des premiers confirmés pour le mois de novembre.

Un premier jeu confirmé pour le PS Plus Premium de novembre ? C'est bien possible

Ça arrive parfois que certains jeux attendus finissent par revoir leurs plans, mais il est rare que ce soit fait aussi discrètement. Annoncé lors du dernier State of Play, Tomb Raider Anniversary devait rejoindre le catalogue du PS Plus Premium dans le courant du mois d’octobre. C’est en tout cas ce qui était pressenti, mais les plans semblent avoir changé en cours de route. Lors de l’annonce officielle des jeux du PS Plus Extra et Premium à paraître en cette fin de mois, Lara n’a brillé que par son absence.

Ce n’est que tout récemment que la date de sortie du jeu a été modifiée sur le PS Store pour finalement être calée au mois prochain. Tomb Raider Anniversary est donc toujours prévu, mais ne verrait finalement le jour que le 18 novembre 2025 si l’on en croit sa fiche sur le PS Store, et pourrait donc être l’un des premiers jeux du PS Plus Premium de novembre 2025 à être confirmé, bien que l’on attendra tout de même une annonce officielle pour le confirmer.

Screenshot capturé par nos soins le 20/10 sur store.playstation.com

L'un des meilleurs Tomb Raider

Tomb Raider Anniversary est pour beaucoup l’un des meilleurs jeux de la licence Tomb Raider. Faisant suite au premier reboot des aventures de Lara, Anniversary nous fait redécouvrir le premier jeu sous un nouveau jour tout en l’intégrant dans un arc narratif inédit s’étalant sur trois jeux : Legend, Anniversary et Underworld. Tomb Raider Legend étant déjà disponible dans le PS Plus Premium, on peut espérer que Tomb Raider Underworld suivra également. En parallèle, on croise également les doigts pour que les rumeurs de remasters soient fondées. Il se dit en effet que la trilogie pourrait revenir plus belle que jamais dans une nouvelle collection de remasters par le studio Aspyr, mais rien n’a été officialisé pour le moment.