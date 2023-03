Un nouveau jeu PS5 et PS4 peut être testé gratuitement par les abonnés du PS Plus Premium. Il s’agit d'un Animal Crossing-like particulièrement apprécié de sa communauté.

Avantage aux abonnés PS Plus Premium. Pour rendre son offre la plus chère plus attractive, Sony lui réserve quelques bonus exclusifs. Au-delà d’un accès illimité au catalogue de jeux rétro, la formule la plus chère permet également aux aux joueurs de profiter de versions d’essai de titres récents. L’occasion de se faire une idée sur les productions du moment pendant plusieurs heures avant de passer à l’achat. Le premier nouvel ajout de mars 2023 est désormais disponible. Ce sont les amateurs de Disney qui vont être ravis.

Une nouvelle démo gratuite pour le PS Plus Premium

Un nouveau PS5 et PS4 peut être testé gratuitement via le PS Plus Premium. Depuis le lancement de ses nouvelles formules, PlayStation met régulièrement des démo exclusives et généreuses à disposition des abonnés. Des essais de plusieurs heures, qui ont par exemple permis aux membres de l’offre de se faire un avis sur des sorties récentes comme God of War Ragnarok, The Last of Part 1, A Plague Tale Requiem ou encore Gotham Knights pour ne citer qu’eux. C’est désormais un titre plus grand public qui peut être testé : Disney Dreamlight Valley.

Depuis ce mercredi 8 mars 2023, les abonnés au PS Plus Premium peuvent donc profiter d’un aperçu de l’Animal Crossing à la sauce Disney grâce à deux heures de jeu gratuites. Petite particularité, contrairement aux autres versions d’essais, la disponibilité de la démo de Disney Dreamlight Valley sera limitée dans le temps. Le PlayStation Store indique en effet qu’elle disparaîtra le 7 juin 2023 à 23h, heure française. De là à penser que cela offre une fenêtre de sortie pour la version finale du jeu et son passage en free-to-play…

Pour mémoire, Disney Dreamlight Valley est donc un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure. Dans un endroit jadis idyllique, tous les personnages de Disney et Pixar vivaient en harmonie. Ce lieu paisible a depuis été rongé par l’Oubli, un terrible fléau ayant fait pousser des épines nocturnes partout dans la contrée et l’ayant privée de toute sa magie. Tous les souvenirs des habitants ont alors disparus et ils se sont tous dispersés. C’était sans compter sur votre arrivée pour libérer Dreamlight Valley du mal qui la ronge et lui redonner de l’éclat.

Explorez ces lieux autrefois magiques, rencontrez vos personnages préférés et devenez amis avec eux. Cultivez vos propres ressources, construisez des objets et accomplissez toutes sortes de quêtes pour aider Simba, Mickey et leurs amis dans cette version d'essai PS Plus Premium. S’il n’est pas sans défauts, Disney Dreamlight Valley a déjà su conquérir les fans du géant du divertissement.

On rappelle néanmoins que la version proposée n’est qu’un early access constamment mis à jour depuis son lancement en 2022. Depuis, le jeu a donc accueilli de nombreuses améliorations, des fonctionnalités inédites et des personnages inédits. Envie de tester gratuitement Disney Dreamlight, Valley via le PS Plus Premium ? Rien de plus simple. Il suffit simplement de se rendre sur la page PS Store du jeu, ou directement sur la boutique depuis votre console et le tour est joué.