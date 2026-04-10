En plus de la possibilité de jouer aux jeux en streaming via le cloud directement depuis leur PS Portal, des classiques ajoutés au catalogue chaque mois, et un accès à Sony Pictures, les membres du PS Plus Premium ont un dernier avantage intéressant : des essais gratuits. Ces démos, plus longues et généreuses qu’à l’accoutumée, permettent généralement de découvrir comme il se doit des jeux avant d’éventuellement passer à la caisse. PlayStation a cependant freiné cette initiative ces derniers mois, mais deux excellents jeux peuvent désormais être testés gratuitement grâce au PS Plus Premium.

Deathless: The Hero Quest à tester gratuitement via le PS Plus Premium

Des évaluations très positives des joueurs (4,5/5 sur Steam), une direction artistique crayonnée des plus séduisantes et un gameplay qui peut vite être addictif ; Deathless. The Hero Quest s’offre donc un essai gratuit de 3h via le PS Plus Premium. Dans ce roguelike mâtiné de deckbuilding et de stratégie au tour par tour, qui pioche sans vergogne dans l’ADN de Slay the Spire pour mieux le teinter de folklore slave, vous prenez les commandes de quatre héros aux styles distincts, avec pour objectif d’enchaîner les runs dans un monde fantastique tout en peaufinant votre deck. Une excellente pioche donc, à tester gratuitement avec le PS Plus Premium.

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Fell Seal: Arbiter’s Mark, pour les fans de FF Tactics

Pour ce second essai gratuit PS Plus Premium d’avril 2026, PlayStation mise sur un RPG tactique au tour par tour dont les inspirations de Final Fantasy Tactics sont immédiatement évidentes. Vous y incarnez Kyrie, une Arbiter chargée de maintenir l’ordre dans un monde fantasy teinté de steampunk et confronté à corruption grandissante. Système de classe (plus de 30 au total), une personnalisation des personnages assez poussée, des spécialisations qui enrichissent le gameplay et des combats exigeants en terrain isométrique, Fell Seal: Arbiter’s Mark a clairement su trouver son public lors de sa sortie en 2019. Sept ans plus tard, le jeu s’offre donc un essai gratuit de 4h via le PS Plus Premium.

Bande-annonce en anglais

Source : PlayStation Store