Attention, il ne vous reste plus qu'une poignée de jours pour jouer à ces trois jeux du PS Plus Extra & Premium. Il a dans le lot l'un des meilleurs jeux du catalogue.

Le nouveau PS Plus s’est installé depuis quelques mois maintenant. S’il est synonyme de nouveaux gratuits chaque mois et d’ajouts mensuels pour les abonnés des formules Extra & Premium, il implique aussi plusieurs départs. Et parmi les sorties de septembre 2022 on retrouve un très gros jeux. Voici la liste complète des titres qui quitteront le service ce mois-ci.

Les sorties du PS Plus Premium & Extra de septembre 2022

A l'instar de son rival, le PS Plus a évolué. Désormais en plus des jeux gratuits mensuels, celles et ceux qui ont opté pour les formules Extra ou Premium sont gratifiés d'une poignée de titres supplémentaires. En septembre 2022, ils seront notamment gâtés avec en tête d'affiche Deathloop, Assassin's Creed Origins, Dragon Ball Xenoverse 2 ou encore Chicory A Colorful Tale du côté indé.

Le 20 septembre devrait donc être une grosse journée pour les membres du PS Plus Premium & Extra mais elle sera contrebalancée par une très grosse sortie. Comme pour le Xbox Game Pass, toutes ces nouvelles entrées au catalogue s’accompagnent en effet de départs, à savoir :

Red Dead Redemption 2

WRC 10

NBA 2K22

Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour essayer ou terminer Red Dead Redemption 2, l’un des GOTY 2018 et l'un des meilleurs jeux du catalogue à ce jour.