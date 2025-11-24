Le PS Plus est une fois de plus bradé pendant le Black Friday. Comme chaque année, Sony offre des réductions sur l’ensemble des abonnements, avec des promotions allant jusqu’à -33%. Cette année, c’est le PlayStation Plus Premium qui bénéficie de la réduction la plus importante. Avec l'arrivée du streaming des jeux PS5 sur le Cloud, accessible désormais même sans la console de salon via le PS Portal, Sony mise beaucoup sur sa formule la plus haut de gamme. Cependant, certains avantages semblent avoir disparu en cours de route : les jeux PSVR 2, notamment, ne sont plus inclus, au grand dam des joueurs. D'autres bonus exclusifs, comme les essais gratuits réservés aux membres du PS Plus Premium, étaient également délaissés. Il suffisait visiblement de se manifester un peu pour que le constructeur en déploie de nouveaux.

Six nouveaux essais gratuits avec le PS Plus Premium

Le catalogue des démos du PlayStation Plus Premium a traversé une petite période de disette, mais Sony vient de lui redonner un coup de boost. Dans le cadre de leur abonnement, les membres peuvent en effet profiter d’essais gratuits plus longs et plus complets que les démos classiques, qui ne durent souvent que quelques minutes. Certains jeux permettent même de tester jusqu’à cinq heures de contenu. Cette initiative offre aux abonnés PS Plus Premium l’opportunité de se faire une idée précise de jeux récents ou moins connus avant de se lancer dans un éventuel achat. Après une période creuse, six nouveaux jeux viennent enfin enrichir ce catalogue déjà bien fourni.

Parmi les titres ajoutés au catalogue des démos du PS Plus Premium, on retrouve des sorties récentes comme Mafia The Old Country, Lumines Arise ou Lost Soul Aside. Curieusement, The Talos Principle 2 propose également un essai gratuit, bien que le jeu soit déjà intégré au catalogue du PlayStation Plus Extra, offrant ainsi un accès complet à l’ensemble du jeu aux membres du PS Plus Premium.

Liste des nouvelles démos du PlayStation Plus Premium

Mafia: The Old Country (essai gratuit de 1h) : quatrième épisode et préquelle de la saga qui plonge les joueurs au cœur des débuts de la Mafia, explorant les origines et les premiers pas du crime organisé. Un jeu très narratif et qu’on a plutôt apprécié chez Gameblog.

(essai gratuit de 1h) : quatrième épisode et préquelle de la saga qui plonge les joueurs au cœur des débuts de la Mafia, explorant les origines et les premiers pas du crime organisé. Un jeu très narratif et qu’on a plutôt apprécié chez Gameblog. Ready or Not (démo de 3h) : FPS tactique et multijoueur qui a fait sensation fin 2023 où les joueurs incarnent des membres d'une unité d'élite de la SWAT.

(démo de 3h) : FPS tactique et multijoueur qui a fait sensation fin 2023 où les joueurs incarnent des membres d'une unité d'élite de la SWAT. The Talos Principle 2 : suite du puzzle game aux thèmes philosophiques acclamé et déjà culte, incluse entièrement avec le PS Plus Premium, donc.

: suite du puzzle game aux thèmes philosophiques acclamé et déjà culte, incluse entièrement avec le PS Plus Premium, donc. Lumines Arise (essai gratuit de 1h) : revisite façon jeu de rythme du jeu de réflexion lui aussi culte à la manière de Tetris Effect Connected.

(essai gratuit de 1h) : revisite façon jeu de rythme du jeu de réflexion lui aussi culte à la manière de Tetris Effect Connected. Lost Soul Aside (démo de 2h) : hack’n slash ouvertement inspiré de FF15 qui a connu un lancement difficile cette année. Il a depuis eu plusieurs mises à jour salvatrices. Vous pourrez essayer sa meilleure version avec votre abonnement PS Plus Premium.

(démo de 2h) : hack’n slash ouvertement inspiré de FF15 qui a connu un lancement difficile cette année. Il a depuis eu plusieurs mises à jour salvatrices. Vous pourrez essayer sa meilleure version avec votre abonnement PS Plus Premium. Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army (essai gratuit de 2h) : version remasterisée du RPG avec des affrontements en temps réel.

Source : PS Store