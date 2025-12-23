Après la mise en ligne la semaine dernière des derniers jeux de l'année pour les paliers PS Plus Extra & Premium, avec notamment Assassin's Creed Mirage, Cat Quest 3, Granblue Fantasy: Relink ou encore Wo Long: Fallen Dynasty, place aux nouveaux essais gratuits à destination du palier Premium. Le mois dernier, le service d'abonnement avait tâché de faire des efforts sur ce point après la déception, en proposant notamment de tester gratuitement pendant quelques heures des titres tels que Mafia The Old Country, Ready or Not ou encore The Talos Principle 2. En cette fin décembre 2025, juste avant Noël, ce sont donc cinq nouveaux essais gratuits qui arrivent sous le sapin, et clairement pas des moindres non plus.

Un beau tableau pour les cinq derniers essais gratuits de l'année sur le PS Plus Premium

Sony a une fois de plus fait des efforts pour améliorer l'avantage des essais gratuits de jeux du PS Plus Premium, en obtenant des essais pour les plus gros nouveaux jeux de 2025 pour cette section. Il est d'ailleurs agréable de constater des améliorations dans les offres du plus haut palier du service d'abonnement de Sony, d’autant plus que certains avantages de ce niveau particulièrement onéreux ont peu à peu disparu ou étaient restés négligés pendant un certain temps.

Les essais gratuits de nouveaux jeux proposés pour les abonnés PS Plus Premium en décembre 2025 font ainsi suite aux ajouts de novembre 2025 dans cette section, qui s'échinait à proposer de gros titres comme notamment Mafia: The Old Country, Ready or Not, Lost Soul Aside, et bien d'autres. Pour ce dernier jet d'essais gratuits de l'année, les abonnés ont encore droit à du beau monde, dont rien de moins que le GOTY 2025 absolu qu'est Clair Obscur Expedition 33, ou encore Astroneer et Borderlands 4, dans les plus notables de ce lot de cinq jeux à essayer gratuitement. Voici la liste complète :

Clair Obscur Expedition 33 : le GOTY 2025 absolu des français de Sandfall Interactive, qui s'inspire des plus grands J-RPG pour nous peindre une aventure magnifique dans un monde qui se meurt - essai gratuit de deux heures

: le GOTY 2025 absolu des français de Sandfall Interactive, qui s'inspire des plus grands J-RPG pour nous peindre une aventure magnifique dans un monde qui se meurt - essai gratuit de deux heures Borderlands 4 : le quatrième épisode de la légendaire franchise qui a rendu populaire le genre looter shooter, avec toujours plus de flingues et de builds fous pour éliminer le Gardien du Temps de Kairos - Essai gratuit de deux heures

: le quatrième épisode de la légendaire franchise qui a rendu populaire le genre looter shooter, avec toujours plus de flingues et de builds fous pour éliminer le Gardien du Temps de Kairos - Essai gratuit de deux heures Astroneer : Un jeu de gestion bac à sable spatial seul ou à plusieurs demandant de construire sa base, maîtriser la gestion des ressources et bien plus encore - essai gratuit de deux heures

: Un jeu de gestion bac à sable spatial seul ou à plusieurs demandant de construire sa base, maîtriser la gestion des ressources et bien plus encore - essai gratuit de deux heures Varlet : Un RPG de vie scolaire où, à travers des rencontres avec d'autres élèves, le joueur va découvrir une version de lui-même dont il ignorait l'existence - essai gratuit de deux heures

: Un RPG de vie scolaire où, à travers des rencontres avec d'autres élèves, le joueur va découvrir une version de lui-même dont il ignorait l'existence - essai gratuit de deux heures Kill It With Fire 2 : un jeu d'extermination d'essaims géants d'araignée par tous les moyens nécessaires, et surtout le feu, seul ou en coopération jusqu'à huit - essai gratuit d'une heure

Pour rappel, toute votre progression (y compris les trophées) lors des essais gratuits de jeux PS Plus Premium est conservée dans la version complète. Vous pouvez également visionner les essais en streaming plutôt que de les télécharger.