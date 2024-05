Depuis que la tendance est aux abonnements sous toutes leurs formes, les consoliers se sont engouffrés dans la brèche. Aussi, que ce soit Nintendo, Xbox ou PlayStation, les services online ne sont plus leur seul offre. Depuis quelques années, ceux-ci s'accompagnent de formules d'abonnement. D'autres avantages sont ainsi mis en avant, dont des catalogues de jeux à l'intérêt variable.

Chez Sony, le PlayStation Plus a ainsi fusionné avec le PS Now pour une offre plus complète de jeux à la demande. En outre, il permet aussi d'accéder à des versions d'essai, de 2 heures, de titres qui ne sont pas encore disponible entièrement à la “location”. Tout récemment, on a pu y découvrir des œuvres aussi considérables que The Last of Us 2 ou encore Persona 3 Reload. Hier, c'est un jeu d'un tout autre genre qui a rejoint l'offre.

Entrez sur le ring avec ce nouveau jeu à l'essai dans le PS Plus Premium

La fin du mois de mai est riche en annonce pour le PS Plus. Vous l'avez sans doute vu passer, les jeux du mois de juin se sont révélés à l'avance. Mais PlayStation avait une autre surprise pour son abonnement ! Sur son Blog, il a en effet dévoilé un nouveau jeu disponible à l'essai dans le PS Plus Premium depuis hier. Il va plaire aux amateurs de sport et de spectacle puisqu'il s'agit de WWE 2K24, la dernière itération de la célèbre franchise de catch !

© PlayStation.

Encore plus réaliste que ses prédécesseurs, ce nouveau WWE 2K promet des match intenses et captivants. Les graphismes s'améliorent encore, de même que les animations, pour un rendu authentique. Le roster est lui aussi impressionnant, réunissant des figures émergentes et des star de la scène catch. On peut ainsi compter aussi bien sur Bronson Reed et Chelsea Green que sur plusieurs versions de personnalités cultes comme The Rock et Hulk Hogan.

Ce sont donc des rencontres de haute volée qui vous attendent dans cet épisode 2024. Il faudra toutefois passer outre quelques défauts de jouabilité. Certes, la formule taille dans le gras ici. Mais, le titre n'est pas exempt de frustrations, faute à un timing trop serré ou une latence regrettable lorsque vous souhaitez enchaîner une prise.

C'est là que l'essai est d'autant plus intéressant avant de passer à la caisse. Même si le jeu complet est en promotion pendant la période des Days of Play, il coûte tout de même plus de 50€. Alors, si vous avez un abonnement au PS Plus Premium, n'hésitez pas ! Vous pouvez tester WWE 2K24 sans surcoût, pendant environ 2 heures. Cela vous est en plus possible aussi bien sur PS4 que sur PS5. Préparez à vivre des combats mémorables sur le ring !