Le PS Plus Premium vous permet de tester gratuitement un jeu qui vient de sortir et qui a beaucoup fait parler, notamment pour son casting. Découvrez comment profiter de l'essai gratuit de Valor Mortis sur PS5 avec votre abonnement.

Après sa sorti le 13 octobre dernier, Valor Mortis rejoint les essais gratuits du PS Plus. Toutes celles et ceux qui profitent de l'abonnement PlayStation Plus Premium peuvent ainsi jouer gratuitement pendant une durée limitée à la nouvelle production signée One More Level (Ghostrunner).

Quel est le nouveau jeu d'octobre 2026 à tester avec le PS Plus ?

C'est une des nouveautés les plus attendues de cette année, Valor Mortis s'offre en plus à l'essai grâce au PS Plus Premum. Si vous êtes un amateur de FPS corsé façon Souls-like, vous allez être servi avec le nouveau jeu de One More Level. Bien sûr, même si les premières images laissent voir un gameplay plutôt lent et méthodique, on reconnaît une certaine pâte à la Ghostrunner.

Mais le plus intriguant dans ce Valor Mortis, le nouveau jeu en essai gratuit sur le PS Plus, c'est peut-être son contexte. En plus de proposer un Souls-like en vue FPS, ce qui n'est finalement pas si répandu, il s'aventure dans le cadre historique des guerres napoléoniennes (avec Vincent Cassel dans le rôle de l'Empereur français, rien que ça !). On se place alors dans la peau de William, un soldat de l'Empire qui meurt au combat avant d'être ressuscité avec de grands pouvoirs à la BioShock.

Par ailleurs, si nous attendions le nouveau One More Level plus tard cette année, sa sortie a finalement été avancée à ce mois d'octobre 2026 pour éviter la confrontation avec un certain GTA 6. Valor Mortis est ainsi disponible sur PC, XBOX Series X|S et PS5. En plus de cela, vous pouvez le tester gratuitement avec l'abonnement PS Plus Premium.

L'un des avantages les plus intéressants du PS Plus Premium est qu'il vous permet de profiter d'un essai gratuit pour une large sélection de jeux vidéo. Valor Mortis vient justement de rejoindre la liste des concernés. Vous pouvez donc y jouer sans surcoût dès maintenant. La durée de cet essai gratuit est d'1h30, de quoi vous faire la main avant de potentiellement l'acheter. Voici comment le tester gratuitement :

Vérifiez bien que vous bénéficiez d'un abonnement PS Plus Premium

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