Les jours passent, mais les joueurs ne décolèrent pas. Six jours après avoir annoncé son intention de tirer un trait sur le marché physique dès le mois de janvier 2028, PlayStation continue de s’emmurer dans un silence à toute épreuve sur ses réseaux sociaux – tout du moins concernant le sujet en question. Car en parallèle, du mouvement continue de s’opérer du côté du PS Plus qui, en plus d’avoir accueilli les trois nouveaux jeux gratuits du mois au cours de la journée d’hier, offre désormais un nouvel avantage de taille aux abonnés de la formule Premium.

SAROS peut être essayé gratuitement via le PS Plus Premium

En effet, ceux qui le souhaitent peuvent désormais se lancer à la découverte de SAROS, dernière exclusivité en date de la PS5, au travers d’un essai gratuit de deux heures et demie accessible via le PS Plus Premium. Disponible depuis le 30 avril dernier, le nouveau jeu d’Housemarque s’impose d’ores et déjà comme l’une des meilleures productions PlayStation de la génération, grâce à une expérience TPS aussi brillante qu’exaltante qui a su capitaliser avec succès sur toutes les réussites de Returnal, dont il se veut être la suite spirituelle.

Bien sûr, cela reste néanmoins une maigre consolation pour la communauté PS5, qui a toujours bien du mal à digérer les dernières actualités de la firme japonaise. Et on comprend pourquoi. D’ailleurs, en signe de protestation, beaucoup ont annoncé leur intention de ne pas renouveler leur abonnement au PS Plus, qui pourrait donc subir le même sort que le Xbox Game Pass après l’annonce de son augmentation en octobre 2025. Un choix sur lequel la firme de Redmond a depuis fait machine arrière, reconnaissant avoir perdu des millions d’abonnés dans la balance.

© Housemarque / Sony Interactive Entertainment

En sera-t-il de même pour PlayStation avec le PS Plus ? On l’ignore. Mais notons tout de même que cette stratégie pourrait être à double tranchant pour les joueurs. Car comme révélé par l’éditeur récemment, une nouvelle hausse des tarifs du service n’est pas à exclure si Sony estime que cela est nécessaire. Ce qui, il est sûr, serait alors très loin d’arranger son image auprès de la communauté. Mais en attendant de découvrir ce que l’avenir nous réserve, sachez donc que SAROS est essayable gratuitement pour tous les abonnés au PS Plus Premium.

Source : PlayStation