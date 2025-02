Les nouveautés PS Plus Premium & Extra de février 2025 ne sont pas encore connues. En revanche, les ajouts de janvier 2025 sont toujours disponibles. Vous pourrez ainsi faire un retour dans le passé avec Indiana Jones et le Sceptre des rois ainsi que MediEvil II. Pour ce qui est du PlayStation Plus Extra, vous pouvez essayer Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sayonara Wild Hearts, Atlas Fallen: Reign Of Sand, God of War Ragnarok... Ce gros jeu d'une licence adorée est aussi à essayer gratuitement dès maintenant.

Un nouveau jeu PS5, Switch et PC à tester grâce au PS Plus Premium

L'un des avantages du PS Plus Premium est de pouvoir tester gratuitement des jeux grâce à des versions d'essai. Actuellement, il est toujours possible de tester Black Myth Wukong, Metaphor: ReFantazio, Warhammer 40K Space Marine 2, Like a Dragon: Infinite Wealth, Planet Zoo, Fear the Spotlight etc... Une liste non exhaustive qui comprend maintenant LEGO Horizon Adventures.

La fusion entre LEGO et la franchise adorée de Guerrilla Games qui revisite Horizon Zero Dawn à sa sauce, de manière beaucoup plus légère. « LEGO Horizon Adventures est une agréable surprise, qui peine à convaincre totalement, mais qui ne manque pas de potentiel » a estimé notre chère AUR lors de son test. Globalement, le jeu n'a pas réussi à se hisser au niveau de ses homologues, y compris des autres jeux LEGO, à cause d'un humour qui tombe souvent à plat, d'une histoire moins prenante ou encore en raison des problèmes de lisibilité lors des combats. Si vous hésitez, le PS Plus Premium vous permet d'accéder au jeu complet pendant 1 heure. Après cela, le titre se bloque et vous devez passer à la caisse pour poursuivre l'aventure tout en briques d'Aloy.

Dans LEGO Horizon Adventures, vous pouvez incarner Aloy, Varl, Teersa ou encore Érend et personnaliser vos personnages avec tout un tas d'options cosmétiques. En étant abonné au PS Plus Premium, vous pourrez partager ce nouveau voyage avec un autre compagnon en ligne. Normalement, la fonctionnalité multijoueur co-op se débloque assez rapidement, donc vous devriez pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Malgré les défauts, ça reste donc une agréable surprise, à découvrir seul ou à deux, en attendant qu'Aloy et les autres personnages de cet univers reviennent avec un épisode inédit qui fera suite à Horizon Forbidden West et son DLC Burning Shore. Rendez-vous sur la page PS Store pour bénéficier de l'essai gratuit PS Plus Premium.

Source : PS Store.