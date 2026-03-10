Le PS Plus Premium a récemment ajouté un jeu à essayer gratuitement qui vaut clairement le détour car particulièrement apprécié des joueurs qui y ont déjà joué et l'ont définitivement adopté.

Malgré de nombreuses complaintes de la part de ses utilisateurs, le PS Plus Premium, pourtant le palier le plus cher du service d'abonnement de Sony, propose souvent des offres assez décevantes, qu'il s'agisse de ses jeux gratuits que des titres à essayer gratuitement pendant une durée limitée, qui s'avèrent même parfois moins intéressantes que la section démos gratuites du PS Store. Cette fois, il a cependant visé juste avec un essai gratuit qui vaut le détour, devenu un gros succès surprise auprès des joueurs.

Du blanchiment d'argent addictif à tester gratuitement via le PS Plus Premium

Comme de nombreux autres essais gratuits que propose le PS Plus Premium, celui qui nous intéresse ici permet aux abonnés de bénéficier d'une session de test de deux heures, avec possibilité de conserver sa progression en faisant l'acquisition de la version complète. À noter que le titre ciblé est sorti le 8 mai 2025 sur PC, mais il y a seulement quelques semaines sur consoles, développé par Mind Control Games, et comptabilise de très bonnes notes de la part des joueurs, dont une moyenne d'évaluations « très positive » sur plus de 3 000 votes sur Steam et 4,54 étoiles sur 5 sur plus de 300 votes sur le PS Store, malgré un nom qui pourrait semer le doute, mais qui cache bien son jeu : Cash Cleaner Simulator.

Cash Cleaner Simulator

Comme son nom l'indique, Cash Cleaner Simulator, actuellement disponible en essai gratuit via le PS Plus Premium, vous propose de découvrir la vie d'un malfrat avec une spécialité bien particulière. Quand vos contacts de la pègre ont besoin de blanchir de l'argent un peu trop sale, c'est à vous qu'ils font appel.

Chaque livraison est différente. Qu'il arrive dans des sacs, dans des caisses ou caché dans des matelas, c'est à vous que revient la tâche de récupérer l'argent, identifier les problèmes tels que la saleté, le sang ou les faux billets, et vous mettre au travail. Tant que le travail est bien fait, peu importe le résultat, les récompenses seront abondantes. Sur le papier, le concept s'avère plutôt simple, mais également addictif, avec un côté loufoque bien amené. Vous pouvez en tout cas constater de cela via un essai gratuit sur PS5, à condition de souscrire à un abonnement PS Plus Premium.

Outre le blanchiment d'argent en bonne et due forme, Cash Cleaner Simulator permet également de profiter de son temps libre pour commander de nouveaux outils afin d'augmenter l'efficacité de son entreprise et accepter de nouveaux jobs. Ou encore acheter des bien matériels avec de l'argent pas du tout pour améliorer la déco et le confort de ses locaux.

Malgré une expérience sur le papier addictive, que vous pouvez essayer pendant deux heures via le PS Plus Premium, le titre cache également un soupçon d'histoire et une double lecture, alors que lesdits locaux cachent de nombreux secrets... et qu'il est apparemment impossible d'en sortir.

Source : PlayStation Store