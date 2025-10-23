Régulièrement, le PS Plus Premium, le plus haut palier du service d'abonnement de Sony, propose, à l'instar du Xbox Game Pass ou d'autres plateformes comme Steam, de tester gratuitement de nouveaux jeux. En l'occurrence, il est question de deux titres à essayer sans bourse délier, dont une pépite indépendante tout récemment sortie et qui a connu un énorme succès auprès des joueurs. L'occasion donc de découvrir ce phénomène sans avoir à tout de suite passer par la caisse.

Deux jeux très prometteurs à tester gratuitement sur le PS Plus Premium

Malgré l'aura certaine des deux jeux qui nous intéressent ici, le PS Plus Premium a fait relativement peu de cas du fait qu'ils sont actuellement disponibles dans une version d'essai gratuite. Il convient donc de les présenter individuellement plus en détail pour les mettre en lumière comme il se doit.

Ball X Pit

Commençons dans l'ordre alphabétique par le premier jeu à tester gratuitement via le PS Plus Premium, le fameux titre qui fait sensation depuis sa sortie la semaine dernière, le 15 octobre 2025. On parle en effet de Ball X Pit, développé par Kenny Sun et édité par Devolver Digital. Il s'agit d'un titre qui mélange de manière curieuse de nombreux genres, mais le fait avec une maîtrise insolente et un résultat proprement addictif. Il prend en effet la forme d'un cocktail détonnant entre rogue-lite ambiance fantasy, casse-briques et gestion de ville.

Grâce à cet ambitieux programme, Ball X Pit a connu un lancement proprement explosif et jouit d'avis élogieux de la part de la critique et des joueurs, avec notamment sur le PS Store 94% de notes cinq étoiles sur plus de 700 avis, et une moyenne d'évaluations « extrêmement positive » sur plus de 2 500 avis d'utilisateurs Steam. Une très belle pépite indépendante, en somme, que vous pouvez donc actuellement tester gratuitement via une version d'essai d'une heure via le PS Plus Premium.

Midnight Murder Club

Place au second jeu qui se laisse en ce moment essayer gratuitement sur le PS Plus Premium, avec un changement d'ambiance de circonstance à l'approche d'Halloween, mais aussi de style. Il est en effet cette fois question de Midnight Murder Club, développé par Vela Studios, édité par Sony Interactive Entertainment et sorti le 14 août 2025. On passe cette fois à un jeu d'horreur multijoueur qui entend proposer une ambiance oppressante et chaotique à travers un manoir plongé dans le noir et truffé de pièges.

Il fait également usage de manière assez habile de la discussion de proximité entre les joueurs pour provoquer des sursauts spontannés. S'il n'a pas connu la même réception dythryambique de la part de la critique des joueurs, avec notamment 75% d'avis cinq étoiles sur plus de 1 700 avis d'utilisateurs du PS Store, vous pouvez le tester gratuitement avec des amis, une fois encore via une version d'essai d'une heure, à condition d'être abonné au PS Plus Premium.

