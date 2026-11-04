Les abonnés PS Plus Premium peuvent dès maintenant essayer gratuitement l'un des meilleurs jeux de l'année, voici les modalités de l'offre du service de PlayStation.

Grâce au PS Plus Premium, profitez d’un essai gratuit pour 007 First Light. La nouvelle aventure vidéoludique de James Bond signée IO Interactive a en effet rejoint l’offre de PlayStation pour que vous puissiez enfiler le smoking d’une version jeune du célèbre agent du MI6 gratuitement avant de passer à la caisse. Au shaker, pas à la cuillère.

007 First Light disponible à l'essai gratuit avec le PS Plus Premium

De façon récurrente, le PS Plus Premium, permet d’essayer des jeux gratuitement ou, du moins, sans surcoût dans votre abonnement. Un titrephare de l'année 2026 vient justement de rejoindre cette offre, et pas n’importe lequel. Il s’agit en effet de 007 First Light, le grand retour du célèbre espion britannique dans le petit monde du jeu vidéo, 14 ans après le décevant 007 Legends.

Pourquoi s’y intéresser ? Parce qu’IO Interactive, papa de l’agent 47, a mis tout son savoir-faire au service de Sa Majesté. On y incarne un Bond tout juste recruté par le MI6, prêt à foncer tête baissée, dans une aventure qui alterne avec un rythme impeccable entre infiltration façon Hitman et gunfights spectaculaires dignes d’Uncharted. Avant que vous ne le testiez via le PS Plus Premium, voici ce qu’on a pensé de ce jeu James Bond :

Ce qu’on a adoré : son cocktail infiltration-action parfaitement dosé, ses gadgets signés Q et une mise en scène qui n’a pas à rougir des meilleurs films de la saga

: son cocktail infiltration-action parfaitement dosé, ses gadgets signés Q et une mise en scène qui n’a pas à rougir des meilleurs films de la saga Ce qu’on a moins aimé : une IA ennemie qui oscille entre l’aveuglement total et l’omniscience frustrante

Combien de temps dure l'essai gratuit de 007 First Light ?

Grâce au PS Plus Premium, vous bénéficiez d’un essai gratuit d’1 heure sur PS5. Attention toutefois, seuls les abonnés Premium y ont bel et bien droit : les formules Essential et Extra ne peuvent pas profiter de l'offre.

Une heure, c’est évidemment court pour une campagne qui nous a tenus en haleine entre dix et vingt heures selon la difficulté. Mais c’est largement suffisant pour goûter à l’ambiance si British du MI6, aux premières séquences d’infiltration et à quelques bagarres bien senties. Bonne nouvelle : vous pouvez conserver votre progression si vous décidez ensuite d’acheter le jeu, comme pour tous les essais du PS Plus Premium.

Bientôt moins cher durant le Black Friday pour continuer après l'essai gratuit du PS Plus Premium

Si l’essai via le PS Plus Premium vous convainc, le timing tombe plutôt bien. L’édition Deluxe de 007 First Light doit en effet profiter de la promotion Black Friday du PlayStation Store, alors que le jeu s'affiche habituellement à 69,99 € sur PS5.

Source : PlayStation Store